Нур-Султан. 4 сентября. КазТАГ – Дожди и ветреная погода ожидаются в ближайшие трое суток в Казахстане, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Высотный циклон и атмосферные фронты продолжат оказывать влияние на погоду Казахстана и вызывать дожди, порывистый сильный ветер, на юге грозы. В северных, центральных, а затем и восточных областях при прохождении центра циклона дожди местами предполагаются сильные, а также туман, как главный признак осени, при котором в ночные и утренние часы видимость уменьшится до 200-500 м», — говорится в распространенном в среду прогнозе погоды на 5-7 сентября.

При этом отмечается, что на западные районы республики смещается антициклон, с которым дожди прекратятся, а температура воздуха на всей территории Казахстана сохранится ниже климатической нормы на 3-6 градусов Цельсия.