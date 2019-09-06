Алматы. 6 сентября. КазТАГ – Дни культуры Казахстана стартовали в России, сообщает пресс-служба посольства РК в РФ.

«В России стартуют Дни культуры Казахстана», — говорится в сообщении в пятницу.

Торжественная церемония открытия Дней культуры началась в 19.00 мск (22.00 по времени Нур-Султана) на территории ВДНХ у фонтана «Дружбы народов», но казахстанские звезды начали развлекательную программу еще в 15.00 по московскому времени (18.00 по времени Нур-Султана) перед павильоном «Казахстан» на ВДНХ.

«Также с 8 по 11 сентября в Третьяковском кинозале и «Иллюзионе» пройдут показы казахстанских фильмов. А завершит парад звезд и фильмов концерт Амира Тебенихина и Forte trio в Консерватории имени П.И.Чайковского», — уточнили в посольстве.

Всего мероприятия в рамках Дней культуры продлятся пять дней – с 7 по 11 сентября включительно.