Нур-Султан. 6 сентября. КазТАГ – По мнению министра по торговле Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Вероники Никишиной, традиционные правила международной торговли неэффективны в век цифровой торговли, сообщает пресс-служба ЕЭК.

«Международные и национальные правила торговли, которые десятилетиями писались для регулирования традиционных каналов товарооборота, сегодня оказываются неэффективными и недостаточными для регулирования цифровой торговли. И нам крайне важно обеспечить, чтобы новое регулирование, которое будет вводиться, было, с одной стороны, эффективным, а с другой – не стало бы избыточно ограничивающим предпринимателей, чтобы не создать в нашей юрисдикции худшие условия для развития бизнеса по сравнению с другими странами», — сказала Никишина на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) в российском Владивостоке.

Министр ЕЭК в выступлении отметила важность формирования эффективного государственного регулирования в цифровой торговле. Она обратила особое внимание на необходимость обеспечения пропорциональности регулирующего воздействия государственных мер, их сбалансированной направленности на стимулирование создания на пространстве Евразийского экономического союза (ЕАЭС) современного бизнеса, работающего в цифровой среде, включения в электронную торговлю традиционных секторов экономики, защиту прав потребителей и их персональных данных.

«Союз сталкивается с рядом регуляторных вызовов в связи с трансформацией экономических отношений, когда цифровая торговля пришла практически в каждый дом и офис. Это и неоднозначность уплаты НДС при совершении трансграничных цифровых торговых операций в В2С сегменте, вопросы обеспечения безопасности продукции, приобретаемой по электронным каналам торговли и доставляемой в почтовых отправлениях», — отметила член коллегии ЕЭК.

Согласно статистике Конференцим ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), большая часть стран – 79% уже имеет законодательство в области проведения интернет-операций, 52% стран разработали законодательство в области защиты прав потребителей, а 58% – в области защиты персональных данных, 72% стран приняли законодательство в области борьбы с киберпреступлениями.

«Странам ЕАЭС необходимо быть активными игроками в сфере разработки международного стандарта в электронной коммерции. Площадкой для такой работы может стать ВТО, которая должна максимально быстро подготовить пакет правил регулирования интернет-торговли с терминологией и ключевыми моментами, как это сделано в традиционной торговле, что многие годы служит базисом для международной торговли. Пока у нас таких международных стандартов нет, мы пытаемся решить эту задачу, заполняя правовой вакуум в нашей торговле с основными партнерами союза через соответствующие разделы заключаемых соглашений о свободной торговле и торгово-экономическом сотрудничестве», — заключила Никишина.