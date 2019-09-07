Нур-Султан. 7 сентября. КазТАГ – Погода без осадков в субботу ожидается лишь на западе и юге Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«По-прежнему на большей части республики сохраняется неустойчивый характер погоды – местами ожидаются дожди с грозами, усиление ветра, возможен град, на севере и в центре – туман. Лишь на западе и юге сохраняется погода без осадков», — говорится в сообщении.

В Нур-Султане переменная облачность, временами дождь, гроза. Ночью и утром туман. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный 9-14 метров в секунду. Температура ночью +7+9, днем +13+15.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 метров в секунду. Температура ночью +10+12, днем +20+22.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8-13 метров в секунду. Температура ночью +9+11, днем +23+25.

В Карагандинской области местами ожидается усиление ветра 15-20 метров в секунду, возможен град, ночью и утром местами туман, местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +11+16, ночью +5+10.

В Северо-Казахстанской области днем дождь, ночью местами дождь с грозой, местами ожидается усиление ветра 15-20 метров в секунду, ночью и утром местами туман. Днем +13+18, ночью +5+10.

В Костанайской области днем дождь, ночью местами дождь с грозой, местами ожидается усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +13+18, ночью +5+10.

В Акмолинской области дождь, ночью местами сильный дождь с грозой, местами ожидается усиление ветра 15-20 метров в секунду, местами ожидается туман. Днем +11+16, ночью +5+10.

В Восточно-Казахстанской области местами дождь с грозой, местами ожидается усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +20+25, ночью +5+10.

В Туркестанской области днем местами ожидается усиление ветра 15-20 метров в секунду, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +20+25, ночью +7+12.

В Павлодарской области днем местами дождь с грозой, ночью местами небольшой дождь, днем местами ожидается усиление ветра 15-20 метров в секунду, ночью и утром местами ожидается туман. Днем +14+19, ночью +5+10.

В Атырауской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +22+27, ночью +11+16.

В Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +21+26, ночью +6+11.

В Жамбылской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +20+25, ночью +8+13.

В Алматинской области местами дождь, в отдельных районах сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +20+25, ночью +8+13.

В Актюбинской области днем местами небольшой дождь, в отдельных районах сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +13+18, ночью +6+11.

В Мангистауской области без осадков. Днем +20+25, ночью +7+12.

В Западно-Казахстанской области тоже без осадков. Днем +20+25, ночью +3+8.

«В ближайшие трое суток на отдельных горных реках юго-востока и востока республики возможно увеличение водности в связи с прогнозом дождей. В гидрологическом режиме рек равнинной территории изменений не ожидается», — предупредили синоптики.