Массовая гибель рыбы из-за отравления пестицидами зафиксирована на одном из озер СКО

Петропавловск. 6 сентября. КазТАГ – Массовая гибель рыбы из-за отравления пестицидами зафиксирована на одном из озер Северо-Казахстанской области, передает корреспондент агентства.

«185 кг рыбы погибло в озере Тулумбай в Жамбылском районе Северо-Казахстанской области из-за отравления пестицидами Результаты анализов показали превышение содержания в воде пестицидов и солевых элементов в два раза. Как химикаты попали в озеро, будут выяснять правоохранительные органы. Сейчас материалы направлены в органы природоохранной прокуратуры, где будут приняты меры по выявлению факта нарушения природоохранного законодательства», — рассказал главный специалист отдела областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира СКО Ильдар Какимов в пятницу.

По данным ведомства, озеро Тулумбай – резервный водоем местного значения. В основном в озере водится карась.

«Сотрудники департамента экологии, ветеринарной службы и управления контроля качества безопасности товаров и услуг взяли пробы воды и погибшей рыбы для проведения лабораторных исследований и санитарно-химических анализов», — сообщили в инспекции.