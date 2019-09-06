Суд над Джакишевым в Усть-Каменогорске перенесли из-за тестирования судьи

Усть-Каменогорск. 6 сентября. КазТАГ – Рассмотрение апелляции по условно-досрочному освобождению (УДО) бывшего руководителя АО «НАК «Казатомпром» Мухтара Джакишева в Усть-Каменогорске перенесли из-за тестирования судьи, передает корреспондент агентства.

«Рассмотрение апелляции переназначено с 27 августа на 10 сентября, оно состоится во вторник в 16.00. Произошло это в связи с тем, что судья Мирхат Курманов, в производстве которого находится дело, должен был принять участие в тестировании, которое проводилось Высшим судебный советом в городе Нур-Султане именно 27 августа», — сказала судья-координатор по взаимодействию со СМИ Восточно-Казахстанского областного суда Назгуль Рахметуллина.

По ее словам, 10 сентября рассмотрение апелляции состоится.

Напомним, 12 марта 2010 года суд признал бывшего руководителя АО «НАК «Казатомпром» Мухтара Джакишева виновным в коррупции и приговорил к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Несмотря на ходатайства экс-главы нацкомпании и его адвокатов о проведении процесса в открытом режиме, суд счел необходимым рассмотрение уголовного дела проводить за «закрытыми дверями».

18 сентября 2018 года сообщалось, что мать Мухтара Джакишева Раиса Джакишева умерла после того, как некоторое время находилась в критически тяжелом состоянии. До этого казахстанские правозащитники и гражданские активисты призывали представителей комитета уголовно-исполнительной системы (КУИС) министерства внутренних дел (МВД) РК отпустить ненадолго Джакишева, чтобы он смог проведать мать, пока она жива, однако 17 сентября в комитете, отвечая на вопрос корреспондента МИА «КазТАГ», сообщили, что экс-главе «Казатомпрома» не разрешат покинуть исправительное учреждение. В итоге в КУИС МВД РК отказались отпустить Джакишева на похороны матери.

Отметим, что 29 ноября 2018 года Джакишев тоже просил отпустить его условно-досрочно, но получил отказ.

24 июля 2019 года в Семее суд рассматривал ходатайство Джакишева об условно-досрочном освобождении (УДО). Представитель колонии и врач поддержали ходатайство об УДО Джакишева, а прокурор попросил суд отказать в удовлетворении ходатайства. Сам экс-глава «Казатомпрома» впервые за последние 10 лет публично выступил в суде: он указал на нарушения, допущенные в ходе главного судебного разбирательства по его делу, и призвал суд быть правдивым. Однако судья Ермек Шымыров отказал в УДО. По утверждению судьи, у него нет достаточных оснований для удовлетворения ходатайства. По его словам, Джакишев не возместил ущерб, также он заявил, что за последние три года осужденный получил лишь одно поощрение. Решение суда возмутило сторонников Джакишева, которые назвали судью «убийцей», а его вердикт – «позором».