Участники ликвидации последствий взрыва в Арысе удостоились госнаград

Нур-Султан. 6 сентября. КазТАГ – Участники ликвидации последствий взрыва в Арысе удостоились государственных наград, сообщает пресс-служба президента Казахстана.

«Касым-Жомарт Токаев вручил государственные награды гражданам нашей страны, особо отличившимся в момент трагических событий и при ликвидации последствий взрывов на складе боеприпасов 24 июня текущего года в городе Арыс. В ходе торжественной церемонии, состоявшейся в резиденции «Акорда», государственные награды получили 40 человек», — говорится в сообщении в пятницу.

В своем выступлении президент выразил благодарность всем участникам спасения жителей и восстановления Арыса.

«24 июня войдет в историю Казахстана как день, когда на долю нашего народа выпало серьезное испытание, которое мы с честью выдержали. Несмотря на все потрясения, жители Арыса и все казахстанцы сохранили крепость духа. Трагедия никого не оставила равнодушным. Мы восстанавливали Арысь всей страной. Свою лепту внес каждый гражданин Казахстана. Именно на таких ярких примерах патриотизма и бескорыстной взаимовыручки мы должны воспитывать нашу молодежь», — сказал Токаев.

Президент сообщил, что в настоящее время восстановительные работы завершены на 97% объектов, в первую очередь заново отстроены дома многодетных семей. 1 сентября распахнули свои двери 16 школ, в которых обучается 12 тысяч учеников, 2,5 тысячи из них пошли в первый класс.

Завершая свое выступление, глава государства подчеркнул, что события в Арысе продемонстрировали единство и сплоченность нашего народа.

«Действительно, присутствующие в зале – настоящие герои, а те, кто остался за пределами этого зала, также будут отмечены орденами и медалями», — заключил Токаев.

Напомним, 24 июня в 09.20 на пульт противопожарной службы поступило сообщение о взрыве в складском помещении с последующим возгоранием на территории воинской части №44856 города Арыс Туркестанской области. В результате инцидента погибли четверо, в том числе госпитализированный из Арыса в Нур-Султан 8-летний мальчик, 165 человек пострадали. Как уточнили в минобороны, причиной взрыва на складе боеприпасов стало возгорание.

По факту инцидента Шымкентским отделом Южного регионального военно-следственного управления МВД зарегистрировано уголовное дело по части 1 статьи 462 (нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и предметами, предоставляющими опасности для окружающих) УК РК.

15 июля президент Токаев объявил в связи с инцидентом в Арысе министру обороны Нурлану Ермекбаеву строгий выговор. Также глава государства поручил 17 июля генеральному прокурору Гизату Нурдаулетову «обеспечить объективность и законность расследования уголовного дела по фактам взрывов в Арысе и привлечь к ответственности всех виновных лиц».

7 августа Токаев уволил из-за инцидента в Арысе бывшего министра обороны РК Сакена Жасузакова из системы Вооруженных сил (ВС). Первому заместителю министра обороны – начальнику генерального штаба ВС РК Мурату Бектанову, бывшему первому заместителю министра обороны – начальнику генштаба ВС РК Мурату Майкееву, а также бывшему заместителю министра обороны Талгату Жанжуменову были объявлены строгие выговоры.

23 августа военно-следственным управлением следственного департамента МВД по уголовному делу по факту взрыва на арсенале в Арысе были задержаны командир воинской части и его заместитель – начальник базы хранения артиллерийских боеприпасов. Они подозреваются в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных частью 3 статьи 462 (нарушение правил обращения с взрывчатыми веществами) и части 2 статьи 453 (халатность, повлекшее тяжкие последствия) УК РК. В тот же день судом Арысского района Туркестанской области в отношении указанных лиц санкционирована мера пресечения «содержание под стражей» сроком на два месяца.