Доллар подешевел в обменниках Нур-Султана и Алматы, в Шымкенте курс не изменился

Алматы. 7 сентября. КазТАГ – Курс доллара США в субботу относительно данных за пятницу понизился в пунктах обмена валют Нур-Султана и Алматы, в Шымкенте курс не изменился, сообщает Kurs.kz.

Нур-Султане средняя цена покупки $1 в обменниках составляет Т387,4, а продажи – Т388,6.

В Алматы в пунктах обмена валют $1 продают в среднем по Т387,1, а покупают по Т388,7.

В Шымкенте средняя цена покупки $1 в обменных пунктах составляет Т386,7, а продажи – Т389.

Официальный курс доллара США, установленный на субботу Национальным банком Казахстана, составляет Т387,82.