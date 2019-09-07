Алматы. 7 сентября. КазТАГ — Землетрясение силой 4,6 балла зарегистрировано в 11 км к западу от Алматы, сообщают казахстанские сейсмологи.

«Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» 7 сентября в 6 час. 30 мин. 15 сек. Алматинского времени (7 сентября в 00 час. 30 мин. 15 сек. по Гринвичу) зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 11 км на запад от Алматы на территории Казахстана. Энергетический класс землетрясения 9,7. Магнитуда MPV 4,6», — говорится в сообщении в субботу.

Как уточняется, координаты эпицентра 43.18° с.ш. 76.77° в.д., глубина 15 км.

Отмечается, что сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): в Алматы 2-3 балла.