Избран новый председатель совета директоров Телерадиокомплекса президента РК

Нур-Султан. 7 июля. КазТАГ — Избран новый председатель совета директоров (СД) НАО «Телерадиокомплекс (ТРК) президента РК», сообщает пресс-служба ТРК.

«Председателем совета директоров НАО «Телерадиокомплекс президента РК» избран Берик Уали – пресс-секретарь президента Республики Казахстан», — говорится в сообщении в субботу.

42-летний Уали трудовой путь начал корреспондентом информационной программы телекомпании «Таң», работал выпускающим редактором телеканала «НТК», ответственным и главным редактором на «31-м канале», редактором-ведущим информационных программ агентства «Хабар», ведущим ток-шоу «1-студия» телеканала «Qazaqstan», руководителем антикоррупционного медиа-центра «Нұр Медиа»; занимал должности руководителя пресс-службы, заместителя главы аппарата акима Южно-Казахстанской области (ныне Туркестанской области), руководителя управления внутренней политики и по делам религий ЮКО, советника первого заместителя председателя партии Nur Otan, председателя наблюдательного совета ТОО «Нұр Медиа», советника министра, директора департамента информационного обеспечения министерства по инвестициям и развитию РК, руководителя управления внутренней политики Жамбылской области.

Напомним, Берик Уали в марте 2019 года распоряжением главы государства был назначен пресс-секретарем президента РК.