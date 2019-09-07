Путин предложил назвать космический ракетный комплекс «Байтерек» в честь Назарбаева

Алматы. 7 сентября. КазТАГ — Президент России Владимир Путин предложил назвать космический ракетный комплекс «Байтерек», который совместно строят Россия и Казахстан, в честь первого президента РК Нурсултана Назарбаева, сообщает ТАСС.

«Давайте «Нурсултан» назовем. Вы же делали этот проект», — предложил Путин во время осмотра реконструированного павильона «Казахстан» на ВДНХ, где глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин и министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Аскар Жумагалиев рассказывали двум лидерам о процессе создания комплекса.

Президент России спросил, почему комплекс носит такое название. Назарбаев пояснил, что «Байтерек» означает «Древо жизни» и рассказал казахстанскую легенду, связанную с этим образом.

Также Назарбаев отметил, что проект реализуется «благодаря партнерству России и Казахстана, он поднимает на совершенно новый уровень космическую отрасль».

«Нурсултан» – нет. Как-то по-другому назовите. «Назарбаев» назовите», — предложил свой вариант названия экс-президент Казахстана.

Путин ответил с улыбкой «хорошо, договорились».

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, который вместе с Путиным и Назарбаевым осматривал новый павильон, отметил, что «проект надо реализовать качественно – с таким именем».

Напомним, еще в мае в Казахстане заявляли, что приступят к финансированию проекта до конца 2019 года. Это не первый перенос финансирования программы. Еще в 2017 году сообщалось, что Казахстан взял паузу для дополнительной проработки вопроса. Затем предполагалось, что модернизация начнется осенью 2018 года.

История проекта «Байтерек» насчитывает 15 лет. В 2004 году президентами двух стран было подписано соглашение об эффективном использовании Байконура, в рамках которого решено было создать на космодроме инфраструктуру под экологически чистую ракету-носитель «Ангара». Проект получил название «Байтерек».

В 2007 году Казахстан пожаловался, что стоимость проекта выросла в семь раз по сравнению с изначальной суммой. В 2012 году стало известно, что рассматривается возможность вместо «Ангары» использовать в проекте российско-украинскую ракету «Зенит», под которую на Байконуре имеется вся необходимая инфраструктура.

В 2014 году из-за политической ситуации в Украине было принято решение не переходить в проекте «Байтерек» на ракету «Зенит», а вернуться к использованию российской «Ангары». Однако в 2016 году начались переговоры об использовании в проекте новой российской ракеты-носителя среднего класса, которая в 2017 году получила название «Союз-5». В июне 2017 года российско-казахстанская комиссия согласовала это решение.

Сообщалось, что Казахстан может вложить в модернизацию наземной инфраструктуры для запуска «Союза-5» $314 млн. До этого сообщалось, что такое обновление обойдется казахстанскому бюджету примерно в $245 млн.

Россия в качестве вклада в проект разработает ракету «Союз-5», которая при пусках с «Байтерека» будет называться «Сункар» (на каз. – «Сокол»). В декабре 2018 года сообщалось, что «Роскосмос» переименовал «Союз-5» в «Иртыш».

14 августа в аэрокосмическом комитете министерства цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности РК (Казкосмос) «РИА Новости» сообщили, «Казахстан перенес на следующий год начало финансирования проекта по модернизации стартового комплекса, оставшегося от использования российско-украинских ракет «Зенит» на космодроме Байконур, под новую российскую ракету «Союз-5».

Также в аэрокосмическом комитете уточнили, что «в настоящее время технико-экономическое обоснование проекта «Байтерек» проходит экономическую экспертизу».

«Открытие финансирования планируется с 2020 года. Сумма реконструкции стартового и технического комплексов по проекту «Байтерек» будет определена по результатам экономической экспертизы», — сказали в Казкосмосе.

При этом, как сообщили аэрокосмическом комитете, срок первого старта ракеты не менялся – он планируется в конце 2022 года.