Алматы. 7 сентября. КазТАГ — Пилотируемый корабль «Союз МС-14» с роботом «Федором» совершил посадку в 147 км юго-восточнее Жезказгана на территории Карагандинской области, сообщает ТАСС.

«Спускаемый аппарат пилотируемого космического корабля «Союз МС-14» без экипажа, но с роботом «Федором» на борту, совершил посадку в казахстанской степи в 147 км юго-восточнее Жезказгана», — сообщили в пресс-службе ЦНИИмаш (головной научный институт «Роскосмоса», в ведении которого находится ЦУП) в субботу.

«Есть посадка», — сказал представитель института.

Как сообщается, при спуске на Землю также было проведено испытание системы управления спуском на базе цифрового прибора БИУС с использованием оптоволоконных гироскопов. Ранее на кораблях «Союз МС» применялась аналоговая система на базе свободного гироскопа.

Представитель ЦУП сообщил космонавтам, которые находятся на МКС, что поисковики обнаружили место посадки корабля в степи Казахстана.

«Поисковики доложили, что посадка прошла штатно (…). Объект взят под охрану, объект стоит вертикально», — сказал представитель ЦУП.

В свою очередь космонавты поздравили специалиста с успешной посадкой и спросили, кто отстреливал парашют. Специалист ЦУП пояснил, что операция прошла в автоматическом режиме и назвал ее «загадкой».

Корабль отстыковался от МКС в пятницу в 21.14 мск (00.14 по времени Нур-Султана) и приземлился в 00.32 мск (03.32 по времени Нур-Султана) юго-восточнее Жезказгана.

Напомним, испытательный пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-14», на борту которого вместо экипажа находились «Федор» и грузы, состоялся 22 августа. Во время запуска робот передал на Землю часть телеметрической информации, в том числе доложил об отделении ступеней.

Человекоподобный робот «Федор» создан компанией «Андроидная техника» и Фондом перспективных исследований по техническому заданию МЧС. Образец, который прибыл на МКС, получил позывной Skybot F-850, где F обозначает принадлежность к семейству роботов «Федор».

В основные задачи Skybot F-850 на этот полет входили передача телеметрии, определение параметров, связанных с безопасностью полета, в том числе перегрузок, проведение экспериментов по отработке в режиме копирования действия робота, которые полезны для работы на внешнем борту МКС.

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин ранее сообщал, что робот в будущем может быть использован для работы в открытом космосе, но для этого «произойдет реконфигурация этой платформы, будут установлены электронно-компонентные базы космического назначения», способные выдерживать соответствующие нагрузки. Гендиректор госкорпорации предположил, что андроид для этих целей может быть создан через 2-4 года.