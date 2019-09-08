Почетный глава ОСДП Туякбай назвал XV съезд партии грязным переворотом и призвал вернуть Бапи

Алматы. 8 сентября. КазТАГ – Почетный председатель Объединенной социал-демократической партии (ОСДП) «Ақиқат» Жармахан Туякбай назвал XV съезд партии грязным переворотом и призвал вернуть Ермурата Бапи, передает корреспондент агентства.

«6 сентября на XV съезде ОСДП группа делегатов, спровоцированная и организованная пока неизвестными людьми, попирая всякие нормы морали и нравственности, устроила в партии грязный и подлый переворот, сместив с должности председателя Ермурата Бапи. Судя по всему, мы видим заранее подготовленный низменный и корыстный сценарий с целью пресечь возглавленный председателем процесс обновления ОСДП, лишить Казахстан единственной оппозиционной партии», — говорится в распространенном в воскресенье заявлении Туякбая о ситуации в ОСДП.

Он отметил, что, хотя он уже четыре месяца не является руководителем партии «и ни разу не вмешивался в ее работу», эта ситуация заставляет его «с болью и тревогой за судьбу партии взять слово».

«На XIV съезде партии, когда я выдвинул кандидатуру Бапи на должность председателя, я исходил из того, что именно он, имеющий огромный опыт общественно-политической деятельности, пользующийся большим авторитетом в демократической среде, в состоянии реально реформировать ОСДП, сделать ее убедительной и привлекательной политической силой, платформой консолидации всех казахстанцев демократических убеждений. В этом сегодня залог не только эффективной деятельности, но и самого существования нашей партии. Поэтому я убежден – то, что произошло на XV съезде, является настоящей трагедией, ударом по надеждам и доверию со стороны очень и очень многих сограждан», — уверен почетный председатель ОСДП.

Он подчеркнул, что «партия, заложившая в основу своей дальнейшей деятельности нарушение моральных принципов – обречена».

«Жизнь партии под угрозой. Поэтому я призываю всех членов региональных филиалов нашей партии оценить серьезность ситуации, инициировать проведение нового съезда, восстановить полномочия председателя ОСДП Ермурата Бапи, очистить партию от чуждых и паразитирующих на ней людей. У меня нет сомнений – от того, насколько сегодня, в этот момент истины, ОСДП справится с этой задачей, зависит даже больше, чем существование той или иной организации – зависит вера людей в идеалы правды и справедливости», — заключил Туякбай.

Напомним, Объединенная социал-демократическая партия (ОСДП) была переименована в Объединенную социал-демократическую партию «Ақиқат» на XIV съезде партии 26 апреля. В этот же день Ермурат Бапи был избран председателем ОСДП «Ақиқат», а Жармахан Туякбай был выбран однопартийцами почетным председателем партии.

6 сентября возглавлявший ОСДП Ермурат Бапи на XV съезде покинул партию. Он пояснил, что намеревался предложить на должность председателя партии Жанболата Мамая. Незадолго до этого ряд членов ОСДП предложили Бапи не только покинуть пост председателя, но и выйти из партии, а на должность председателя назначить заместителя председателя Асхата Рахимжанова. Сам Бапи предположил вмешательство третьих сил в решение съезда и назвал произошедшее спланированным спектаклем и провокацией. По его мнению, после решения съезда восстановить доверие к партии будет сложно. В этот же день несколько членов ОСДП «Ақиқат» сообщили, что съезд в Алматы состоялся без проведения конференций в регионах. Кроме того, ряд студентов сообщили, что их просто привезли на съезд и вручили документы, подтверждающие их членство в партии.