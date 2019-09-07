Стартовый комплекс получит название «Назарбаевский старт» – «Роскосмос»

Алматы. 7 сентября. КазТАГ — Создаваемый для запусков с Байконура перспективных ракет-носителей среднего и полутяжелого классов «Союз-6» и «Союз-5» ракетно-космический комплекс получит название «Назарбаевский старт», сообщает пресс-служба «Роскосмоса».

«Стартовый комплекс получит название «Назарбаевский старт», — говорится в сообщении в субботу.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин предложил назвать космический ракетный комплекс «Байтерек», который совместно строят Россия и Казахстан, в честь первого президента РК Нурсултана Назарбаева. Свое предложение президент РФ озвучил во время осмотра реконструированного павильона «Казахстан» на ВДНХ, где глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин и министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Аскар Жумагалиев рассказывали двум лидерам – Путину и Назарбаеву о процессе создания комплекса. Также сообщалось, что начало летных испытаний ракеты-носителя (РН) «Союз-6» на Байконуре запланировано на 2025 год.

Напомним, еще в мае в Казахстане заявляли, что приступят к финансированию проекта до конца 2019 года. Это не первый перенос финансирования программы. Еще в 2017 году сообщалось, что Казахстан взял паузу для дополнительной проработки вопроса. Затем предполагалось, что модернизация начнется осенью 2018 года.

История проекта «Байтерек» насчитывает 15 лет. В 2004 году президентами двух стран было подписано соглашение об эффективном использовании Байконура, в рамках которого решено было создать на космодроме инфраструктуру под экологически чистую ракету-носитель «Ангара». Проект получил название «Байтерек».

В 2007 году Казахстан пожаловался, что стоимость проекта выросла в семь раз по сравнению с изначальной суммой. В 2012 году стало известно, что рассматривается возможность вместо «Ангары» использовать в проекте российско-украинскую ракету «Зенит», под которую на Байконуре имеется вся необходимая инфраструктура.

В 2014 году из-за политической ситуации в Украине было принято решение не переходить в проекте «Байтерек» на ракету «Зенит», а вернуться к использованию российской «Ангары». Однако в 2016 году начались переговоры об использовании в проекте новой российской ракеты-носителя среднего класса, которая в 2017 году получила название «Союз-5». В июне 2017 года российско-казахстанская комиссия согласовала это решение.

Сообщалось, что Казахстан может вложить в модернизацию наземной инфраструктуры для запуска «Союза-5» $314 млн. До этого сообщалось, что такое обновление обойдется казахстанскому бюджету примерно в $245 млн.

Россия в качестве вклада в проект разработает ракету «Союз-5», которая при пусках с «Байтерека» будет называться «Сункар» (на каз. – «Сокол»). В декабре 2018 года сообщалось, что «Роскосмос» переименовал «Союз-5» в «Иртыш».

14 августа в аэрокосмическом комитете министерства цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности РК (Казкосмос) «РИА Новости» сообщили, «Казахстан перенес на следующий год начало финансирования проекта по модернизации стартового комплекса, оставшегося от использования российско-украинских ракет «Зенит» на космодроме Байконур, под новую российскую ракету «Союз-5».

Также в аэрокосмическом комитете уточнили, что «в настоящее время технико-экономическое обоснование проекта «Байтерек» проходит экономическую экспертизу».

«Открытие финансирования планируется с 2020 года. Сумма реконструкции стартового и технического комплексов по проекту «Байтерек» будет определена по результатам экономической экспертизы», — сказали в Казкосмосе.

При этом, как сообщили аэрокосмическом комитете, срок первого старта ракеты не менялся – он планируется в конце 2022 года.