Бизнес и население РК оценивают политику Нацбанка через призму курсовой политики – Досаев

Алматы. 9 сентября. КазТАГ – Валентина Владимирская. Бизнес и население Казахстана оценивают политику Национального банка РК через призму курсовой политики, заявил глава финрегулятора Ерболат Досаев.

«Вопрос курсовой политики – наиболее чувствительный и для бизнеса, и для населения. Они через призму курсовой политики оценивают те или иные наши шаги», — сказал Досаев на брифинге в понедельник.

По его словам, отмена плавающего курса тенге – одно из мнений экспертов, но кто будет отвечать за риски.

«Я внимательно слушал (директора Центра прикладных исследований «Талап» Рахима – КазТАГ) Ошакбаева, что, наверное, отмена (плавающего курса – КазТАГ) на среднесрочный период может стабилизировать экономику, но вы знаете, в области денежно-кредитной политики существует много разных мнений экспертов, внешних и внутренних (…). Мы были те люди, когда фиксировали курс и знаем, чем это заканчивалось. Понятно, что здесь очень важен счет: баланс рисков, которые могут возникнуть с учетом того, что у нас достаточно большая зависимость от сырья, которое мы экспортируем, волатильность на рынке существует (…). Кто будет хеджировать риски? В целом, для казахстанской экономики, для нашей валютной политики?» — пояснил председатель Нацбанка.

Поэтому, по его информации, в ближайшее время Национальный банк проведет конференцию для обсуждения внешней кредитной политики.

«Кто-то предлагает тенге держать в коридоре, кто-то – фиксированный курс, кто-то – политику инфляционного таргетирования и свободно плавающего курса, но с измененными подходами, чтобы можно было обеспечить большую прозрачность во взаимоотношениях с участниками рынка, чтобы рынок понимал в каком направлении двигается Нацбанк», — перечислил глава финрегулятора уже известные мнения.

Он отметил, что хотел бы, чтобы «собрались все эксперты и высказывали свои мнения в рамках диалога».

«Мы готовы их рассматривать», — заключил Досаев.

Отметим, что на первом заседании Национального совета общественного доверия (НСОД) при президенте РК директор Центра прикладных исследований «Талап» Рахим Ошакбаев поставил под сомнение действия Национального банка РК по поводу инфляционного таргетирования курса тенге.