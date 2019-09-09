British Airways отменила 1,7 тыс. рейсов в связи с забастовкой пилотов

Алматы. 9 сентября. КазТАГ — Крупнейшая авиакомпания и национальный авиаперевозчик Великобритании British Airways (BA) отменила 1,7 тыс. рейсов в связи с забастовкой пилотов, сообщает Reuters.

«Пилоты British Airways начали в понедельник двухдневную забастовку, из-за чего были отменены почти все рейсы, тысячи пассажиров не смогли вылететь. Пилоты требуют повышения оплаты труда. Авиакомпания, входящая в группу International Airlines Group (IAG), отменила 1,7 тыс. рейсов в понедельник и вторник в/из лондонских аэропортов Хитроу и Гатвик», — говорится в сообщении.

Как сообщается, BA предложила повысить зарплату на 11,5% за три года, но Британская ассоциация пилотов авиакомпаний (BALPA) настаивает на разделении прибыли.

«BA предложила своим пилотам повышение заработной платы на 11,5% в течение трех лет, благодаря которой заработная плата наиболее высокооплачиваемых капитанов увеличится с 167 тыс. фунтов ($205 тыс.), плюс доплата в 16 тыс. фунтов стерлингов, до чуть более 200 тыс. фунтов. В среднем пилоты BA зарабатывают около 90 тыс. фунтов в год. BALPA хочет, чтобы соглашение о повышении зарплаты включало в себя разделение прибыли», — отмечается в публикации.

Авиакомпания, как следует далее, заявила, что не знала, сколько пилотов будут бастовать и сколько рейсов не вылетят, поэтому отменила 100% своих рейсов.

При этом отмечается, что пострадавшим от забастовки пассажирам BA должна выплатить компенсацию за отмененные рейсы, предложить альтернативные варианты проезда в сопоставимых условиях или полет на другом рейсе, который вылетит позднее.

Пресс-секретарь премьер-министра Борис Джонсон призвал обе стороны прекратить спор.