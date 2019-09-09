British Airways отменила 1,7 тыс. рейсов в связи с забастовкой пилотов

Новости 117 0

Алматы. 9 сентября. КазТАГ — Крупнейшая авиакомпания и национальный авиаперевозчик Великобритании British Airways (BA) отменила 1,7 тыс. рейсов в связи с забастовкой пилотов, сообщает Reuters.

«Пилоты British Airways начали в понедельник двухдневную забастовку, из-за чего были отменены почти все рейсы, тысячи пассажиров не смогли вылететь. Пилоты требуют повышения оплаты труда. Авиакомпания, входящая в группу International Airlines Group (IAG), отменила 1,7 тыс. рейсов в понедельник и вторник в/из лондонских аэропортов Хитроу и Гатвик», — говорится в сообщении.

Как сообщается, BA предложила повысить зарплату на 11,5% за три года, но Британская ассоциация пилотов авиакомпаний (BALPA) настаивает на разделении прибыли.

«BA предложила своим пилотам повышение заработной платы на 11,5% в течение трех лет, благодаря которой заработная плата наиболее высокооплачиваемых капитанов увеличится с 167 тыс. фунтов ($205 тыс.), плюс доплата в 16 тыс. фунтов стерлингов, до чуть более 200 тыс. фунтов. В среднем пилоты BA зарабатывают около 90 тыс. фунтов в год. BALPA хочет, чтобы соглашение о повышении зарплаты включало в себя разделение прибыли», — отмечается в публикации.

Авиакомпания, как следует далее, заявила, что не знала, сколько пилотов будут бастовать и сколько рейсов не вылетят, поэтому отменила 100% своих рейсов.

Протесты Гонконга по утраченной мечте Протесты Гонконга по утраченной мечте
1193

При этом отмечается, что пострадавшим от забастовки пассажирам BA должна выплатить компенсацию за отмененные рейсы, предложить альтернативные варианты проезда в сопоставимых условиях или полет на другом рейсе, который вылетит позднее.

Пресс-секретарь премьер-министра Борис Джонсон призвал обе стороны прекратить спор.

Похожие материалы:

  1. Правительство РК намерено увеличить капитализацию авиакомпаний Air Astana и Qazaq Air
  2. Казахстан и США подпишут соглашение о прямой телефонной связи между президентами
  3. Китайцы атаковали системы связи Казахстана ради слежки за уйгурами
  4. Air Astana с 27 октября переводит московские рейсы в аэропорт Домодедово
  5. Air Astana считает рынок авиаперевозок в Казахстане конкурентным

Новости партнеров

Загрузка...