Алматы. 9 сентября. КазТАГ — Подъем уровня воды ожидается на горных реках Алматы 10-11 сентября, сообщает пресс-служба департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) города.

«В период с 10-11 сентября 2019 года на прилегающей территории Алматы в связи с прогнозом дождей, местами сильных, на горных реках ожидаются подъемы уровней воды​ и формирование склонового стока», — говорится в сообщении в понедельник.

Как уточнили спасатели, прогноз составлен на основании штормового предупреждения РГП «Казгидромет».