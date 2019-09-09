Блокировка скомпрометированной карты гарантирует сохранность остатка на счете – Нацбанк РК

Алматы. 9 сентября. КазТАГ – Валентина Владимирская. Получив заявление клиента о краже денег с карточки, банк сразу блокирует ее, гарантируя сохранность остатка на счете клиента, сообщил Национальный банк Казахстана, отвечая на запрос МИА КазТАГ.

«После получения уведомлений клиентов о краже банками, первым делом, проводятся работы по блокировке платежной карточки. В данных ситуациях блокировка платежной карточки гарантирует сохранность остатка на банковском счете держателя платежной карточки», — говорится в ответе регулятора.

Порядок и сроки заявления клиентом о краже платежной карточки определяются договором по карточке. Чем быстрее клиент оповестит банк, тем выше, по мнению регулятора, возможность предотвращения мошеннических действий.

«Банками обеспечивается круглосуточная возможность направления клиентами уведомлений в банк», — отмечают в Нацбанке.

Во избежание мошенничества Нацбанк рекомендует держателям платежных карт хранить их реквизиты и PIN-код в секретности, присутствовать при безналичной оплате товаров и услуг, при появлении сомнений в надежности банкомата – в случаях наличия подозрительных устройств, не соответствующих конструкции банкомата и расположенных в месте набора PIN-кода или в карт-приемнике – обратиться в банк, установить суточный лимит по карт-операциям и услугу оповещения о проведенных операциях.