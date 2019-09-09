Нур-Султан. 9 сентября. КазТАГ – Китайцы атаковали системы связи Казахстана ради слежки за уйгурами, сообщает Reuters.

«Хакеры, работающие на правительство Китая, взломали телекоммуникационные сети, чтобы отследить уйгурских туристов в Центральной и Юго-Восточной Азии. (…) В рамках кампании разные группы китайских хакеров поставили под угрозу операторов связи в таких странах, как Турция, Казахстан, Индия, Таиланд и Малайзия», — говорится в сообщении.

Указанные страны, по словам правозащитников, используются в качестве транзитных маршрутов между Синьцзяном и Турцией, чтобы избежать преследования со стороны китайских властей.

Reuters утверждает, что информация об атаках предоставлена двумя сотрудниками разведки и двумя консультантами по безопасности, которые якобы участвовали в расследовании инцидентов.

«Хакеры являются частью более широкой кибершпионажной кампании, нацеленной на «ценных людей», таких как дипломаты и иностранные военные», — цитирует издание источников.

При этом подчеркивается, что Китай также уделяет первостепенное внимание отслеживанию перемещений этнических уйгуров – данную группу меньшинств Пекин, согласно сообщению, воспринимает как угрозу для своей безопасности.

«Китай сталкивается с растущей критикой со стороны международного сообщества по поводу своего обращения с уйгурами в Синьцзяне. Члены данной этнической группы подвергались массовым задержаниям в центрах, которые в Китае называют центрами «профессионального обучения», и широкому государственному надзору. Предполагаемые кибератаки Пекина на уйгуров показывают, как он может проводить эту политику за пределами своих физических границ», — утверждается в сообщении.

Пекин не раз заявлял, что выезжающие из Синьцзяна туристы могут сражаться на стороне боевиков в Ираке и Сирии. Также китайские чиновники говорят, что меры в Синьцзяне необходимы для того, чтобы остановить угрозу исламистского экстремизма.

Вместе с тем, Китай неоднократно отрицал причастность к кибератакам или к любому жестокому обращению с уйгурами, чьи религиозные и культурные права, по заверениям Пекина, полностью защищены. Кроме того, министерство иностранных дел Китая заявило, что любые заявления о кибератаках должны быть подтверждены доказательствами.

«Мы хотели бы еще раз подчеркнуть, что Китай является решительным гарантом безопасности в интернете. Мы последовательно и решительно выступаем против любых форм интернет-атак и подавляем их», — заявили в МИД КНР.

Reuters отмечает, что не смог определить, какие именно операторы связи были скомпрометированы.

«Правительственные чиновники в Индии и Таиланде отказались от комментариев. Власти Малайзии, Казахстана и Турции не сразу ответили на запросы о комментариях», — сказано в сообщении.

Ранее американская компания Volexity, занимающаяся кибербезопасностью, опубликовала отчет, в котором подробно описываются попытки Китая взломать телефоны и учетные записи электронной почты уйгуров по всему миру.

Исследователи из Google также сообщили, что они обнаружили кампанию неизвестных сторон по заражению тысяч iPhone Apple, которые, по словам источников, были направлены против этнических уйгуров.