«Реформы без фанатизма»

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Сетевые СМИ о первом послании народу Казахстана второго президента

«Слова о стабильности и обещание реформ. Первое «послание» второго президента» — Касым-Жомарт ТОКАЕВ выступил 2 сентября с первым «посланием народу» с момента вступления в должность президента Казахстана. Он говорил о необходимости «постепенной политической трансформации», реформ в экономике и судебной системе. Токаев заявил о следовании курсу своего предшественника и вместе с тем указал на ряд недостатков предыдущих лет.

Асылхан МАМАШУЛЫ – ««Не хватило политической воли». Эксперты — о «послании» Токаева» — По мнению казахстанских экспертов, в своем первом «послании народу» в качестве президента Касым-Жомарт ТОКАЕВ не обозначил конкретные направления политических реформ.

По мнению главного редактора газеты «Президент и народ» Марата ТОКАШБАЕВА, который в 2000-х перешел в оппозицию, Касым-Жомарт Токаев не смог в полной мере воспользоваться всей полнотой полномочий, которые предусмотрены в Конституции.

Токаев говорит о необходимости политических реформ, но заметно, что ему не хватает смелости высказать конкретные предложения, — считает Токашбаев. — Тем не менее мы ждем перемен. Народ ждет политических перемен, накопилось столько политических вопросов, что без эволюционного подхода к их решению станет только сложнее.

Директор Группы оценки рисков политолог Досым САТПАЕВв, комментируя «послание» на своей странице в Facebook ̓е, пишет: «Первое послание второго президента началось с политического блока. В этом его отличие от того, что вещал 01, чьи послания последних лет вообще не делали акцента на политическую модернизацию. Но начали за здравие, а закончили за упокой. Правильный тезис о том, что без политических реформ невозможно осуществлять эффективное социально- экономическое развитие… в послании так и не нашел конкретного продолжения. Вообще показалось, что политический блок в послании появился как освежитель в машине, вроде пахнет приятно, но на работу самой машины не влияет».

Данияр АШИМБАЕВ««Раскрытие внутреннего потенциала»: Ашимбаев о главных задачах Послания Президента народу» — Данияр АШИМБАЕВ — Главный вывод, который можно сделать из Послания Президента, – это реформы без фанатизма. Мы прекрасно знаем, что в существующей системе заложено много дыр и проблем: квазигоссектор, легитимное управление, коррупция, где-то не до конца проработанные решения, а зачастую и, наоборот, зареформированность.

В ряде вопросов Касым-Жомарт Токаев обозначил четкие, пошаговые стратегии, а где-то просто направленность проблемы. Послание направлено на максимальное раскрытие потенциала политической и социально-экономической системы с целью идти не революционным, а эволюционным путем.

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Токаев обозначил массу направлений, благодаря которым есть возможность улучшения ситуации. К примеру, в борьбе с коррупцией, в поддержке бизнеса, борьбе с преступностью… И где есть резерв раскрытия имеющихся возможностей без чрезмерно резких изменений. Потому что в той же системе образования у нас наблюдается зареформированность. И сейчас стоит вопрос: нуждается ли система в дальнейшем реформировании или нужно довести до ума уже начатые реформы?

Вместо того чтобы запускать новую реформу, ставится вопрос об использовании старых. В политической системе то же самое: глава государства призвал к диалогу и концепции слышащего государства, и вопрос подкреплен вполне реальными мерами. Надо понимать, что порой огромное количество претензий со стороны населения не находит отклика со стороны акиматов, департаментов, министерств и прочего.

Эдуард ПолетаевРоман ИВАНОВ – «Токаев сохранит преемственность курса Назарбаева» — Политолог Эдуард ПОЛЕТАЕВ отметил, что готовилось Послание достаточно серьезно. В него включено немало тщательно проработанных идей, документ получился немалого объема — Важно, что свое отражение нашло множество проблем, которые волнуют общество. Сегодня они наиболее часто появляются на информационной повестке в соцсетях и СМИ.

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Также эксперт отметил, что Послание «отражает преемственность курса» — Ничего сенсационного может быть и не прозвучало, но четко видна преемственность казахстанских политических документов. В самом начале Токаев сказал, что нужно реализовывать пять институциональных реформ, разработанных еще Елбасы. И напомнил о работе национальной комиссии по модернизации.

Кроме того, в Послании впервые уделено большее внимание внутренней политике — Раньше говорилось, что сначала экономика, а потом политика. Теперь же Токаев четко сказал – успешная экономическая реформа уже невозможна без модернизации общественно-политической жизни. Это опять говорит о диалоге властей и общества, — считает Полетаев.

Ерлан САИРОВ – «Формула Касым-Жомарта Токаева: позитивные изменения ради человека» — Ежегодное Послание президента РК народу Казахстана – одно из самых значимых политических событий страны. В сложившихся условиях социальной модернизации и общественной эволюции нынешнее Послание особенно своевременно и актуально. Надо отметить, что это первое Послание действующего главы государства К.-Ж. Токаева – сам документ можно охарактеризовать как обозначение «новых рубежей» в общественных и социальных процессах страны. В Казахстане осень богата знаковыми политическими событиями. Новый тренд задает руководство страны. Мы стали свидетелями Послания президента страны К.-Ж. Токаева народу Казахстана. К.-Ж. Токаев заявил, что «успешные реформы уже невозможны без модернизации общественно-политической жизни». «Мы будем сотрудничать и с другими конструктивными политическими партиями и движениями. Основные проблемы, волнующие общество должны решаться не на улицах, а в Парламенте». Это историческое событие для страны и граждан.

На мой взгляд, самая главная мысль, которую глава государства хотел донести до народа Казахстана, заключается в том, что сегодня время действительно сложное, экономическая и политическая ситуация действительно усложняется, но у Казахстана есть резервы и возможности для того, чтобы все это преодолеть.

«Послание второго президента — конец «политсоветской» эпохи?» — Дебютное президентское послание Касым-Жомарта ТОКАЕВА одних разочаровало, а другим дало повод для, пользуясь некогда любимой фигурой речи самого президента, «осторожного оптимизма».

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Однако, судя по всему, президент Токаев прекрасно понимает: чтобы удержаться в седле, ему необходимо прослыть человеком широких демократических взглядов, который выгодно отличается от власти на местах способностью слушать, а главное – слышать – голоса «снизу».

Одним словом, г-н Токаев уже не просто ступил на тонкий лед популизма, как это было в случае прощения долгов заемщикам, но погрузился в этот омут с головой. Что, конечно, не может не радовать среднестатистического обывателя.

Одним словом, если сравнивать послание Токаева и «политсоветскую» речь Назарбаева, то на сей раз второй президент явно переиграл первого. Вопрос лишь в том, не окажется ли эта победа пирровой?

Жанар ТУЛИНДИНОВАЖанар ТУЛИНДИНОВА – «Казахстан-2019: Токаев повышает ставки» — 2 сентября президент Казахстана Касым-Жомарт ТОКАЕВ выступил с первым в своей президентской карьере Посланием народу Казахстана. Осенний политический сезон стартовал в нынешнем году еще до наступления календарной осени, в начале третьей декады августа, с расширенного заседания политбюро партии Nur Otan, на котором солировал лидер партии, Елбасы Нурсултан НАЗАРБАЕВ. Возникли даже опасения, что партийный ивент по значимости и концептуальности заявленных на нем месседжей отодвинет на второй план повестку президентского Послания.

Однако Токаеву удалось удержать первенство по количеству позитивных инфоповодов, в числе которых особенно запомнились трехлетнее освобождение от налогов на доход субъектов малого и микробизнеса, 25%-ное повышение заработных плат учителей начиная со следующего года, отсрочка введения дополнительных пенсионных отчислений в размере 5% до 2023 года, сокращение на 25% количества госслужащих и работников нацкомпаний, призыв сократить число государственных компаний и навести порядок в сфере госзакупок, 75% которых проводится, как выяснилось, неконкурентным способом из одного источника.

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Наконец, вишенкой на торте стало инициатива Токаева о предоставлении казахстанцам возможности досрочно изымать пенсионные накопления из Единого накопительного пенсионного фонда и использовать их для приобретения жилья или получения образования. Эта инициатива Токаева вызвала ажиотаж у одних и скепсис у других. Последние в очередной раз выразили мнение, что президент уж очень «Фейбук-френдли», что его курс в социальной сфере балансируют на грани популизма. Действительно, для публичной риторики казахстанской власти не слишком характерна раздача обещаний. По известным причинам долгие годы институт «предвыборных обещаний» в Казахстане был заморожен. А ведь в наиболее обобщенном виде он представляет собой инструмент обновления общественного договора, сонастройки общественных интересов и ожиданий и готовности (и возможности) элиты делиться ресурсами. Собственно говоря, нынешняя ситуация роста протестности и социальной апатии в казахстанском обществе – это следствие многолетнего игнорирования этого фактора.

Итак, Токаев энергично формирует имидж общенационального лидера и готов повысить планку общественных ожиданий от его президентства. Впрочем, продвижение Токаевым собственной повестки сопряжено, как минимум, с двумя рисками. Во-первых, ожиданиям надо будет соответствовать, а обещания – выполнять. Ставки нового президента высоки. Второй – грозя отлучить часть госаппарата от кормушки госзакупок и поручая провести ревизию квазигоссектора, в частности, проверить на эффективность госхолдинги и нацкомпании, в том числе Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» (как выразился Токаев: «Нам нужно понять, каков реальный вклад Фонда национального благосостояния в рост благосостояния народа за прошедшие 14 лет с момента создания Фонда»), глава государства явно обозначает линию размежевания от политической и экономической элиты, благосостояние которой зависит от госзакупок и квазигоссектора. А это может кому-то прийтись не по душе.

Дастан ЕЛЬДЕСОВ – «Сможет ли Токаев закрыть «кормушку» для чиновников и коррупции?!» — Наконец наступило «определение берега»: прозвучало первое Послание президента Касым-Жомарта ТОКАЕВА, которое подготовлено им самим. В нем Токаев объяснил все четко, конкретно и по существу. Видно, что глава государства мониторит социальные сети и в курсе всего, чем живет общество, и остановился на многих вопросах, которые волнуют наших граждан. В отличие от предыдущих посланий не было пафоса и «планов громадье» на будущее, наоборот признаны недостатки, подняты злободневные простые проблемы и высказано желание менять сложившуюся ситуацию. Было заявлено, что будут осуществлены политические реформы без забегания вперед, но последовательно и продуманно.

«Ермухамет ЕРТЫСБАЕВ: Патернализм и популизм — вот что может погубить постназарбаевский Казахстан» — Послание впечатляет. Каждый ждал от этого послания что-то сокровенное, желаемое. Я дождался. И не только я. Президент Токаев прямо и недвусмысленно заявил: “Успешные экономические реформы уже невозможны без модернизации общественно-политической жизни страны”. Это значит, что перемены, которые ждет политизированная часть общества, неизбежны. Предстоит большая работа по изменению выборного законодательства, наверняка нового закона о политических партиях. Власть сверху через правовую демократию должна опередить нарастание уличной демократии снизу.

Новаторство через преемственность. Ничто не стоит на месте. Если бы Токаев заявил, что по-прежнему будем продолжать курс “сначала экономика, а потом политика”, то это вызвало бы в обществе всеобщее разочарование, протесты, перманентное гражданское противостояние. Люди хотят заниматься политикой и занимаются ею. Политика с древнегреческого переводится “искусство управления государством”. Народ желает быть прямо причастным к политике, и с этим придется считаться. 30 лет назад, в годы горбачевской перестройки, все советское общество пришло в движение, практически все жили политикой. КПСС как “руководящая и направляющая сила” не сделала своевременных выводов, пыталась удержать власть, ничего в корне не меняя, и в результате потеряла и власть, и партию, и страну.

Нурсултан НАЗАРБАЕВ четверть века шел по пути “сначала экономика, а потом политика”. И это был единственно верный курс. Как можно было проводить рыночные реформы в стране, в которой не было либерального класса? Назарбаев считал важным сформировать некое подобие среднего класса — социальных групп населения зажиточных, обеспеченных и богатых, которые можно было рассматривать как опору нового государства. Образно говоря, Назарбаев развел политику и экономику в разные русла, и мы смогли в отличие от других стран СНГ избежать политических катаклизмов и гражданских конфликтов. Не отвлекаясь на политику, мы смогли осуществить серьезные социально-экономические рыночные преобразования. Но сейчас общество резко политизировано, и тому есть объяснения. Стержнем политизированности и роста протестных настроений является девальвация нацвалюты 2014-го (на 25 процентов) и 2015 годов (на 100 процентов). Другие факторы можно и не перечислять. И как быть в этой ситуации? Продолжать курс без новаторства? Власть не утверждает, что сделала все безупречно, надо признавать свои ошибки и двигаться дальше.

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© ZONAkz, 2019г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.

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