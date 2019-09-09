Ужесточить законодательство для повышения качества продукции намерены в минторговли РК

Нур-Султан. 9 сентября. КазТАГ – Владимир Радионов. Ужесточить законодательство для повышения качества отечественной и импортной продукции намерены в министерстве торговли, сообщил министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов.

«Мы увлеклись либерализацией законодательства и по ряду направлений, чтобы упростить предпринимателям те или иные условия. Либерализация была доведена до такой степени, что стало страдать качество. Так что совершенствование законодательства будет вестись таким образом, чтобы крен был в сторону качества и безопасности продукции», — сказал Султанов на пресс-конференции в понедельник.

Он привел пример с процедурой «условного выпуска», которая должна была бы облегчить продвижение импортного товара на рынок.

«Была введена процедура «условного выпуска», когда товар проходит «растаможку» с обязательством в течение двух месяцев со стороны импортера провести испытание (товара – КазТАГ) и получить сертификат соответствия. Но в итоге мы видим, что торговля внутри страны больше настроена на приоритет самих дистрибьюторов, которым важна быстрейшая реализация, но не качество товара. И сталкиваемся с тем, что импортная продукция заходит и разбредается по рынку, растворяется. Мы должны исправить ситуацию, поставить с помощью технического регулирования один из заслонов, чтобы дистрибьюторы не привозили некачественные товары», — подчеркнул министр.

Также, по его словам, в Казахстане развился рынок «серых сертификатов», когда «в любом супермаркете можно купить сертификат происхождения товара». В этом плане в министерстве будет предпринят ряд мер законодательного характера, с которыми ведомство выйдет в парламент этой осенью. Параллельно с законодательством в министерстве намерены работать над созданием лабораторий и аккредитационных центров как в РК, так и за рубежом, чтобы товар добросовестных поставщиков беспрепятственно проходил все контрольные и надзорные органы и оказывался на торговых полках.

Мерой повышения качества отечественных товаров станет пересмотр национальных стандартов.

«Это позволит улучшить конкурентоспособность нашей продукции, обеспечить выход на международный рынок. Так, если наш стандарт мебели будет соответствовать европейскому, то мебель получит выход на рынок, с ней будут работать транснациональные сети, это создаст дополнительный канал сбыта. С другой стороны, если наш товар имеет европейский стандарт, то на рынке Казахстана сможет конкурировать с импортом, и вопрос импортозамещения станет следствием, а не самоцелью нашей индустриализации», — резюмировал Султанов.