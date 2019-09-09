Цены на землю под строительство жилья в Алматы варьируют от $5 тыс. до $35 тыс.

Алматы. 9 сентября. КазТАГ – Валентина Владимирская. Цены на земельные участки под строительство жилья в Алматы варьируют от $5 тыс. до $35 тыс., заявила специалист рынка недвижимости Казахстана Диляра Сулейменова.

«Цены на недвижимость варьируют, во-первых, в зависимости от назначения. В целом, в Алматы цена сотки земельного участка находятся в диапазоне $5 тыс. до $35 тыс.», — сказала Сулейменова в понедельник в Алматы на пресс-конференции по рынку недвижимости в Казахстане и инвестициям в зарубежную недвижимость.

Например, по ее данным, земельные участки для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) по улице Навои выше проспекта аль-Фараби стоят $10-15 тыс. за «сотку», а самая высокая цена предложения на участок – напротив гольф-клуба на аль-Фараби. Стоимость земельных участков в Наурызбайском районе Алматы – около $5-6 тыс. за «сотку».

Стоимость предложений на квартиры в Бостандыкском районе, по словам Сулейменовой, в новых жилых комплексах зависит от статуса использованных стройматериалов. Однокомнатная квартира стоит – Т11-28 млн, двухкомнатная в этом же районе – Т12-60 млн, трехкомнатная – от Т 17 млн, четырехкомнатная – от Т34 млн.