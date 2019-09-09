НСОД – это не НКВД 09.09.2019 14:00 Владислав ЮРИЦЫН Политика 155 0 Политолог Андрей Чеботарев о перспективах работы Национального совета общественного доверия Похожие материалы: Проект плана действий по исполнению посланий Токаева должен быть готов 7 сентября – Мамин Представлен проект требований к кандидатам в вице-министры и заместители акимов Токаеву сидеть на берегу ещё долго… Новый политический сезон: двукоровье и двоевластие «Сколько нужно денег на инициативы Токаева». «Три сценария развития Казахстана в новых политических реалиях». «Совместные с КНР заводы не несут угрозы, информация в соцсетях – вранье». «Перестанет ли Казахстан говорить по-русски?»