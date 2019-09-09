Нур-Султан. 9 сентября. КазТАГ – Дожди ожидаются в ближайшие трое суток в большинстве областей Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Высотная барическая ложбина, по которой поступает холодный и влажный воздух с Урала, и связанные с ней атмосферные фронты по-прежнему будут влиять на погоду Казахстана. Поэтому в предстоящие трое суток дожди, на юге и юго-востоке с грозами, и температура воздуха ниже обычной для данного периода сохранятся в большинстве областей республики», — говорится в распространенном в понедельник прогнозе погоды на 10-12 сентября.

В северных, центральных и восточных районах при прояснении, по прогнозам, ожидаются заморозки до 3 градусов Цельсия.

«Лишь на западе республики сместившийся антициклон удержит погоду без осадков, и с его распространением на восток дожди прекратятся на юге и юго-востоке Казахстана», — добавили синоптики.