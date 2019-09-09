Только один из 100 работников в РК обращается с жалобами на нарушение трудовых прав

Алматы. 9 сентября. КазТАГ – Мадина Алимханова. Только один из 100 работников в Казахстане обращается с жалобами на нарушение трудовых прав, сообщила президент общественного фонда «Международная правовая инициатива» Айна Шорманбаева.

«Количество жалоб может быть очень скромным, но мы знаем, что охват массовых нарушений очень широко представлен во всех регионах Казахстана. Обращается один из ста человек», — сказала Шорманбаева на пресс-конференции в понедельник.

При этом она отметила, что основные причины малого количества обращений за защитой своих трудовых прав объясняются страхом и правовым нигилизмом.

«Очень часто люди запуганы, у них нет доказательств, у них нет трудового договора, люди не знают своих прав. Другими причинами являются коррупция, отсутствие доступа к правовым механизмам защиты. Если человек не документирован, он не сможет даже обратиться в суд. Люди не знают своих прав, пропускают сроки подачи жалоб», — пояснила она.

В свою очередь представитель международной организации по защите прав рабочих «Центр солидарности» Джефф Уиллер сообщил о начале двухгодичного проекта в Казахстане, целью которого является имплементация и соблюдение международных трудовых стандартов в Казахстане.

«Мы выбрали для этой программы Казахстан, потому что это одна из 10 худших стран по соблюдению трудовых прав, и мы считаем, что сейчас подходящее время, чтобы начать работу, чтобы улучшить ситуацию», — сказал он.

Как стало известно на пресс-конференции, ряд международных организаций уже выразили обеспокоенность в связи с нарушением прав трудящихся в Казахстане.

«12 марта 2018 года Европейским парламентом в отношении Казахстана была вынесена резолюция в связи со сложившимся положением с соблюдением трудовых прав. 13 апреля этого же года Торговое представительство США заявило о намерении «пересмотреть участие Индии, Индонезии и Казахстана в Обобщенной системе преференций. Пересмотр соответствия Казахстана основан на беспокойстве, касающемся его соблюдения критерия ОСП о правах работников». 7 июня 2018 года Международная конфедерация профсоюзов (МКП) включила Казахстан в топ-10 «худших стран мира для рабочих». Наконец, 3 декабря 2018 года на IV Конгрессе Международной конфедерации профсоюзов (МКП) было принято решение о лишении полномочий делегации Федерации профсоюзов Республики Казахстан и о приостановлении ее членства в МПК», — отмечается в пресс-релизе.