Казахстанец задержан в Москве по подозрению в нападении на главу ЦИК РФ – МИД РК

Нур-Султан. 9 сентября. КазТАГ — Гражданин Казахстана Бахыт Карабалаев задержан в Москве по подозрению в нападении на председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Эллу Памфилову, сообщил официальный представитель министерства иностранных дел (МИД) РК Айбек Смадияров.

«9 сентября в Басманном суде состоялось судебное заседание, в ходе которого принято решение о мере пресечения задержанного (гражданина РК Карабалаева Бахыта Ажигуловича 1983 г.р. – КазТАГ) – заключение под стражу сроком до 6 ноября. После суда состоялась консульская встреча с Карабалаевым, который сообщил, что каких-либо жалоб не имеет, в переводчике не нуждается. Адвокатом обеспечен», — сказал Смадияров в понедельник.

По его данным, Карабалаев был задержан 7 сентября по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 162 (разбой, совершенный с проникновением в жилище) УК РФ.

«Карабалаев подозревается в нападении на главу ЦИК России Эллу Памфилову в ее загородном доме», — резюмировал официальный представитель МИД РК.

Напомним, нападение на дом председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Эллы Памфиловой было совершено в ночь на 6 сентября. По ее словам, неизвестный проник в ее дом в подмосковной Истре и напал на нее с электрошокером. Позднее в МВД РФ сообщили, что сотрудниками подмосковной полиции был задержан подозреваемый в разбойном нападении на дом главы ЦИК РФ, которым оказался уроженец одной из республик Центральной Азии 1983 г.р.