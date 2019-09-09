Нур-Султан. 9 сентября. КазТАГ — Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял вновь назначенных послов РК в Индии и Швейцарии, сообщает пресс-служба главы государства.

«(…) Токаев принял вновь назначенных чрезвычайных и полномочных послов Казахстана в Индии и Швейцарии Ерлана Алимбаева и Алибека Бакаевая», — говорится В сообщении Акорды в понедельник.

Как сообщается, в рамках встречи с Алимбаевым глава государства поручил принять меры по укреплению торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества с Индией, а также активизировать взаимодействие в туристическом направлении, в том числе в рамках подготовки к празднованию 750-летия Золотой Орды и других значимых мероприятий.

Также сообщается, что на встрече с Бакаевым Касым-Жомарт Токаев обозначил необходимость дальнейшего развития политического, торгово-экономического сотрудничества Казахстана со Швейцарией.

Напомним, 4 сентября указами главы государства: Бакаев Алибек Асетович назначен чрезвычайным и полномочным послом РК в Швейцарской Конфедерации; Алимбаев Ерлан Алтынбаевич назначен чрезвычайным и полномочным послом РК в Республике Индия.