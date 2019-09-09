Fitch подтвердило рейтинг Казахстана на уровне «BBB», прогноз «стабильный»

Алматы. 9 сентября. КазТАГ – Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Казахстана в иностранной валюте на уровне «BBB» со «стабильным» прогнозом, сообщило агентство.

Согласно сообщению, РДЭ Казахстана «ВВВ», с одной стороны, отражают сильный государственный и внешний балансы, подкрепляемые значительными государственными сбережениями и существенными чистыми иностранными активами государства, а, с другой стороны, принимают во внимание высокую зависимость от сырьевого сектора, слабый банковский сектор, более низкие индикаторы Всемирного банка по качеству управления и показатель ВВП на душу населения, и более высокую инфляцию, чем у сопоставимых стран.

Fitch ожидает, что общегосударственный бюджет будет иметь профицит 0,3% от ВВП в 2019 году по сравнению с 2,6% в 2018 году, а затем станет дефицитным в 2020-2021 гг. ввиду более низких прогнозируемых цен на нефть и более экспансионистской фискальной позиции. Расходы увеличатся на 1,4 п.п. от ВВП в 2019 году, отражая повышение минимальной заработной платы и заработной платы в госсекторе, социальных льгот, сокращение налога на доходы физлиц и принятие программы по облегчению долгового бремени для заемщиков с низкими доходами.

Валовый общегосударственный долг Казахстана в 2019 году по прогнозам будет на уровне 19,1% от ВВП. Государство также является нетто-кредитором ввиду значительных фискальных буферов в форме госдепозитов, составлявших 3,4% от ВВП на конец 2018 года, что обеспечивает Казахстану гибкость в бюджетном финансировании.

Fitch расценивает проводимую политику в Казахстане как более слабую ввиду регулярных пересмотров бюджетных целевых ориентиров и отхода от бюджетных правил, принятых в 2016 году. Пересмотренный национальный бюджет на 2019-2021 гг. и последние макроориентиры на 2020-2022 гг. предполагают увеличение ненефтяного дефицита бюджета до 7,4% от ВВП (в сравнении с первоначальным целевым уровнем в 5,8%). Трансферты из Нацфонда в бюджет увеличатся до Т3,07 трлн в 2019 году (+18% по сравнению с 2018 годом) и до Т2,7 трлн в 2020-2021 гг. в сравнении с планировавшимся сокращением до Т2 трлн к 2020 году.

Приоритеты политики Национального банка (НБ) РК по снижению инфляции и поддержанию финансовой стабильности подтверждаются, но корректируется снижение целевого уровня инфляции до 3-5% в 2022 году (вместо близкого к 4% к 2020 году как предполагалось ранее) и предусматривается поддержка ликвидностью банковского сектора со стороны НБРК.

Fitch ожидает, что инфляция станет более умеренной и составит 5% в 2020 году и 4,4% в 2021 году на фоне снижения темпов инфляции в России, что должно обусловить более низкие импортные цены.

Банковский сектор слаб при долларизации на уровне 44% депозитов и 18% кредитов и неработающих кредитах на уровне 9,5% по нацстандартам. Раскрытие информации по Международным стандартам финансовой отчетности 9 (МСФО) указывает на то, что размер неработающих кредитов может быть как минимум вдвое выше, и проверка НБРК качества активов банков может показать необходимость дополнительной поддержки банков. Fitch полагает, что операции за рамками госбаланса (например, передачей проблемных активов ФПК) могут быть вновь использованы.

Суверенный внешний баланс Казахстана – ключевой благоприятный фактор: чистые иностранные активы государства составляли 45% от ВВП на конец 2018 года. Fitch ожидает, что активы Нацфонда достигнут $63 млрд (33,3% от ВВП) к 2021 году относительно прогнозируемых $58,5 млрд (35,3% от ВВП) в 2019 году. Международные резервы сократились до $27 млрд в I квартале 2019 года ($31 млрд на конец 2018 года) после погашения долга квазисуверенными компаниями и продаж иностранной валюты НБРК для стабилизации тенге после ухода в отставку предыдущего президента, но восстановятся до $32,2 млрд (13,1 мес. платежей по счету текущих операций) в 2019 году.

Fitch ожидает, что дефицит счета текущих операций немного увеличится до 0,5% от ВВП в 2019 году ввиду роста импорта потребительских товаров и импорта, связанного с инвестициями, чему будет способствовать сильный внутренний спрос, и сдержанного экспорта сырьевых товаров. Дефицит увеличится до 0,8% от ВВП в 2020-2021 гг.

Рост экономики составил 4,1% в I полугодии. Fitch ожидает, что рост достигнет 3,8% в 2019 году. Вклад чистого экспорта в рост будет ниже в 2019 году, поскольку нефтедобыча сдерживается ремонтными работами на крупнейшем месторождении страны и лимитами ОПЕК. Fitch прогнозирует умеренное ускорение роста до 3,9% и 4% в 2020 и 2021 гг. от планируемого, в том числе, расширения на месторождении Тенгиз.

Рейтинг может быть повышен при улучшении качества управления, повышения прогнозируемости и эффективности проводимой политики, при устойчивом улучшении в банковском секторе, улучшении устойчивости экономики и госфинансов к шокам по сырьевым товарам и может быть понижен при политике увеличения бюджетного дефицита или снижения доверия к монетарной политике, при материализации существенных дополнительных условных обязательств для баланса госсектора со стороны банковской системы.