Проект протокола об охране промобразцов к Евразийской патентной конвенции одобрила РК

Нур-Султан. 9 сентября. КазТАГ – Проект протокола об охране промышленных образцов к Евразийской патентной конвенции одобрила Республика Казахстан, передает корреспондент агентства.

«Одобрить прилагаемый проект протокола об охране промышленных образцов к Евразийской патентной конвенции от 9 сентября 1994 года. Уполномочить вице-министра юстиции Республики Казахстан Мадалиева Алмата Курмангазыевича подписать от имени правительства Республики Казахстан протокол об охране промышленных образцов к Евразийской патентной конвенции от 9 сентября 1994 года, разрешив вносить изменения и дополнения, не имеющие принципиального характера», — говорится в постановлении правительства.

Протокол расширяет функции Евразийской патентной организации в области охраны объектов промышленной собственности, но, при этом, не затрагивает права государства выдавать национальные патенты или другие охранные документы в отношении промышленных образцов.

Промышленным образцом, которому предоставляется правовая охрана, признается решение внешнего вида изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства, являющееся патентоспособным в соответствии с патентной инструкцией к конвенции.

«Не предоставляется правовая охрана в качестве промышленного образца решениям: противоречащим общественным интересам, принципам гуманности и морали хотя бы в одном из договаривающихся государств; включающим, воспроизводящим или имитирующим официальные символы (в том числе государственные символы и знаки), сокращенные или полные наименования международных и межправительственных организаций без согласия соответствующих компетентных органов государств, организаций, интересы которых затрагиваются такими решениями; включающим, воспроизводящим или имитирующим официальные наименования или изображения объектов культурного (в том числе этнического и религиозного) наследия, их узнаваемые части без согласия соответствующих компетентных органов договаривающихся государств, интересы которых затрагиваются такими решениями», — сказано в проекте протокола.

Евразийский патент на промышленный образец удостоверяет авторство, приоритет и исключительное право на промышленный образец. Данный патент действует одновременно на территории всех договаривающихся государств.

Евразийская заявка на промышленный образец подается в Евразийское ведомство.

«Заявителями договаривающегося государства евразийская заявка на промышленный образец подается через национальное ведомство, если это предусмотрено законодательством данного договаривающегося государства. Евразийская заявка на промышленный образец, поданная через национальное ведомство, имеет те же последствия, как если бы она была подана в тот же день в Евразийское ведомство, при условии, что она переслана национальным ведомством в Евразийское ведомство в срок, установленный патентной инструкцией к Конвенции», — указано в документе.

Отмечается, что при подаче евразийской заявки на промышленный образец непосредственно в Евразийское ведомство единая процедурная пошлина уплачивается Евразийскому ведомству.

«При подаче евразийской заявки на промышленный образец через национальное ведомство национальному ведомству уплачивается пошлина за обработку и пересылку евразийской заявки на промышленный образец, если она установлена законодательством соответствующего договаривающегося государства, в то время как единая процедурная пошлина уплачивается Евразийскому ведомству. Право на получение евразийского патента на промышленный образец может быть передано иному лицу в порядке и на условиях, предусмотренных патентной инструкцией к Конвенции», — сказано в проекте протокола.

Евразийская заявка на промышленный образец может быть преобразована в национальную заявку.

Депозитарием протокола является генеральный директор Всемирной организации интеллектуальной собственности.

В числе стран-подписантов проекта протокола помимо Казахстана указаны Азербайджан, Кыргызстан, Армения, Беларусь, Таджикистан, Туркменистан и Россия.