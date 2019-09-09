Украденные мошенниками деньги клиента возвращаются через 15-30 дней – Нацбанк РК

Алматы. 9 сентября. КазТАГ – Валентина Владимирская. Деньги клиента, несанкционированно выведенные мошенниками, могут возвращаться в срок от 15 до 30 дней, сообщили в Национальном банке Казахстана.

«Если мошеннические операции были проведены на территории Республики Казахстан, то возврат денег может осуществляться в течение 15 дней (при необходимости проведения проверки срок продлевается до 30 дней). При совершении операций за рубежом процесс рассмотрения заявления клиента и принятия решения о возврате денег может длиться до 60 дней», — говорится в официальном ответе Нацбанка РК на запрос МИА КазТАГ.

Однако, если банк выявит, что клиент сообщал кому-либо PIN-код, CVV-код и другую информацию о своей карточке третьим лицам, то, по данным финрегулятора, банк откажет клиенту в возврате денег.

«Банками осуществляется возврат похищенных с платежных карточек денег после установления фактов, подтверждающих несанкционированное использование платежной карточки. К примеру, в случае выявления банком вины держателя платежной карточки, в частности, передачи персональных данных, как PIN-код, CVV-код и других третьим лицам, банками в адрес заявителей направляются уведомления об отказе в возврате денег», — отмечают в Нацбанке.