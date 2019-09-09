Рассылку об опросе и получении после Т350 тыс. прокомментировали в МНЭ РК

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Ономастический конгломерат Казахстана Ономастический конгломерат Казахстана
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Нур-Султан. 9 сентября. КазТАГ — Рассылку об опросе и получении после Т350 тыс. прокомментировали в министерстве национальной экономики (МНЭ) РК.

«8 сентября в различных мессенджерах появилось «сообщение» от имени МНЭ, в котором предлагалось пройти опрос и получить Т350 тыс. Пресс-служба министерства национальной экономики РК официально сообщает, что подобные «рассылки» являются фальшивыми и никакого отношения к МНЭ не имеют», — говорится в распространенном в понедельник сообщении.

В ведомстве отметили, что официальную информацию о деятельности министерства можно получить на официальном ресурсе МНЭ.

Отметим, что 8 сентября в различных мессенджерах распространялось сообщение, в котором говорилось о прохождении социального опроса и получении Т350 тыс.

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