Дефицит бюджета Казахстана за январь-август составил Т503 млрд

Астана. 10 сентября. КазТАГ – Мадина Алимханова. Дефицит бюджета Казахстана за январь-август 2019 года составил Т503 млрд, сообщил первый заместитель премьер-министра РК – министр финансов РК Алихан Смаилов.

«По итогам 8 месяцев текущего года основные показатели государственного бюджета сложились следующим образом: поступления государственного бюджета за отчетный период исполнены на 102%, в бюджет поступило Т8 трлн 407 млрд. Темп роста составил 116,8%, расходы государственного бюджета составили Т8 трлн и 910 млрд, или 98,2%. Более половины из них, или Т4 трлн 856 млрд направлены на социальную сферу. Дефицит бюджета составил Т503 млрд, или к ВВП – 0,7%», — сказал Смаилов на заседании правительства во вторник.

При этом он отметил, что план отчетного периода по доходам перевыполнен на всех уровнях бюджета.

«Государственный бюджет – на 103,5%, республиканский бюджет – на 101,7% и местные бюджеты – на 108,8%. Доходы государственного бюджета выросли на 114,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В республиканский бюджет поступило доходов на сумму Т4 трлн 363 млрд, по сравнению с 8 месяцами 2018 года доходы увеличились на 118%. Это сложилось, в основном, за счет налогов. На рост налогов повлияло улучшение экономики. Собственные доходы местного бюджета составили Т1 трлн 659 млрд. Сверх плана поступило Т134 млрд. План по доходам перевыполнен по всем регионам в среднем на 8,8%», — добавил Смаилов.