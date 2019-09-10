Тенге ослаб по отношению к доллару США на 0,6% за январь-август 2019 года

Нур-Султан. 10 сентября. КазТАГ – Владимир Радионов. Тенге ослаб по отношению к доллару США на 0,6% за 8 месяцев текущего года, сообщил председатель Национального банка (НБ) РК Ерболат Досаев.

«По итогам торгов 9 сентября обменный курс составил Т386,48/$1, ослабнув с начала года на 0,6%», — сказал Досаев на заседании правительства РК во вторник.

Также, по его словам, тенденцию к ослаблению по отношению к доллару США демонстрировали и валюты стран – торговых партнеров Казахстана: за август российский рубль ослаб на 5,1%, китайский юань – на 3,9%.

Между тем, по мнению главы Нацбанка РК, ситуация на валютном рынке в августе стабилизировалась после периода волатильности, наблюдавшегося в марте, июне и июле текущего года.

«В третьей декаде августа на фоне продаж экспортерами наблюдалось восстановление баланса спроса и предложения иностранной валюты и снижение волатильности тенге. Обменный курс за прошедший месяц изменялся в диапазоне Т385,01-387,73/$1», — добавил Досаев.