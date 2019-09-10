«Старт НСОД: одинокий президент желает посоветоваться». «Кто из деятелей казахской истории достоин 54-метрового монумента?». «Продюсер Баян Алагузова публично ответила режиссеру Ермеку Турсунову»

Сетевой Казахстан 10 сентября 2019г.

IA — CENTR . RU . Асан КАЙГЫ – «Кто из деятелей казахской истории достоин 54-метрового монумента?» — На прошлой неделе председатель попечительского совета Фонда развития «Казакстан Барысы» Арман ШУРАЕВ опубликовал в своем аккаунте на Фейсбуке проект 54-метрового монумента Абылай хану, структурно похожий на памятник Чингизхану в Монголии. По словам автора проекта, «в скипетре хана планируется разместить лифт с выходом на обзорную площадку» — у 40-метровой конной статуи Чингизхана в Монголии смотровая площадка находится на голове лошади. Инициатива общественника вызвала бурное обсуждение в социальных сетях и в СМИ. Однако при этом мало кто задался вопросом: «Почему памятник посвящен именно Абылай хану?». Судя по масштабу проекта, подразумевается, что Абылай хан является главным национальным героем Казахстана. Здесь стоит сделать лирическое отступление для объяснения некоторых аспектов формирования национального пантеона героев.

EXCLUSIVE . KZ . «Старт НСОД: одинокий президент желает посоветоваться» — Складывалось впечатление, что Национальный совет доверия превращается в своеобразный коворкинг, участники которого, разбившись на артели, будут ковать, чеканить и выпиливать каждый свое — под мудрым приглядом «бригадира». Но каким будет конечный продукт и будет ли он вообще? Если судить по выступлениям некоторых участников заседания, сам процесс волнует их гораздо больше, чем конечный результат. Они словно старались создать для Касым-Жомарта Кемелевича имидж «слушающего и слышащего» свой народ правителя. И если такова была главная цель работы НСОД, то его участников можно поздравить – она достигнута с первой же попытки.

TENGRINEWS . KZ . Ермек ТУРСУНОВ – «Мы наблюдаем деградацию нации — знаковыми людьми культуры стали Есентаева, Нуртас и другие» — Зададим себе простой вопрос: чего больше всего построено в стране за эти годы? Торговых центров, базаров, тойханов и… мечетей. Что это означает? Это означает, что наш человек хочет быстро заработать, быстро спустить все на той, а потом пойти и поблагодарить за все это Аллаха или же попросить у него прощения. Такая вот национальная особенность. Или же это национальная идея? В любом случае ни то, ни другое непродуктивно.

MATRITCA . KZ . «Баян Алагузова — режиссеру Турсунову: «У вас синдром «маленького члена»?!»» — Продюсер Баян АЛАГУЗОВА публично ответила режиссеру Ермеку ТУРСУНОВУ, вступив с ним в открытый конфликт. Ранее он написал пост, раскритиковав культурную сегрегацию Казахстана. Режиссер отметил, что страна должна отойти от провинциального статуса. В качестве примеров Турсунов назвал Баян Алагузову, Торегали Тореали и Кайрата Нуртаса яркими представителями современной культуры. Баян Алагузова молчать не стала — «Какая честь, меня назвали главным деградантом целой нации! Господин Турсунов, вы уже много лет с завидным постоянством задеваете мою честь и достоинство, у меня к вам вопрос, у вас и правда настолько синдром «маленького члена», что вам не лень так долго бороться со мной и моим творчеством? И кто вам дал право судить целую нацию, вы что, судья?».

AZATTYQ . ORG . «Китайские инвестиции: опасения населения и интересы властей» — Начавшиеся 2 сентября в Жанаозене акции протеста против совместных с Китаем проектов поддержали жители нескольких других казахстанских городов. Из-за чего в Казахстане вспыхнули антикитайские выступления? Есть ли причины для беспокойства? Арман БЕЙСЕМБАЕВ, экономист — Я не понимаю причину появившихся возмущений. Какая разница, от кого получать инвестиции?! Они могут быть и китайские, российские и европейские. У нас же они есть, и почему заметили именно китайские?

«Иждивенческие настроения — среди бюрократического аппарата» — Число получателей государственной адресной помощи в Казахстане, согласно данным озвученной в августе официальной статистики, превысило 1,8 миллиона человек. Эти цифры означают, что не менее 10 процентов населения страны живут на доходы ниже величины установленного государством прожиточного минимума. Азаттык поговорил с экспертами о социальной политике правительства и об обвинениях в «иждивенчестве», всё чаще звучащих из уст властей предержащих в адрес рядовых казахстанцев.

TIME . KZ . «Здесь вам не тут!» — Отечественный Минобр не перестает удивлять школьными реформами. В начале стартовавшего несколько дней назад учебного года старшеклассники (учащиеся 10-х классов) и их родители внезапно узнали, что введены новые типовые учебные планы (ТУП), согласно которым предметы разделены на инвариантные (обязательные) и вариативные (по выбору). Кроме того, ребятам нужно срочно определиться, кто они — лирики или физики, другими словами, какое направление им ближе — общественно-гуманитарное или естественно-математическое. Причем в двух этих больших блоках есть еще свои градации.

«Не хотите — платите сами» — На списание задолженности по беззалоговым кредитам не могут рассчитывать граждане, чьи долги банки передали коллекторам. Время акции по снижению долговой нагрузки социально уязвимых слоев населения не ограничено, поэтому подать необходимые документы можно хоть до конца года. Об этом вчера на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций сообщили вице-министр труда и социальной защиты Светлана ЖАКУПОВА и заместитель председателя Национального банка Олег СМОЛЯКОВ.

«Неужели не заслужил?» — Очень неприятный период наступил в жизни бывшего сотрудника органов нацбезопасности полковника в отставке Андрея КОТЛОВА. Спецслужба решила лишить его служебной квартиры, в которой отставной офицер проживает с семьей последние несколько лет. При этом, утверждает экс-сотрудник КНБ, комитет нарушает закон, а суд почему-то принимает решение в пользу спецведомства.

CARAVAN . KZ . ««Я сейчас приеду и им всем надаю»: с чем сталкиваются врачи Центра экстренной медицины» — Взрывы, аварии, пожары, несчастные случаи… И как следствие – пострадавшие, требующие срочной госпитализации. В самых тяжелых случаях их спасением занимается Национальный координационный центр экстренной медицины. О том, почему его специалисты не выключают мобильный телефон даже ночью, как реагируют на жалобы в соцсетях и почему снимают температуру водочным компрессом, рассказал руководитель центра Биржан ОСПАНОВ.

«Полный бренд: казахстанские туалеты могут стать серьезным препятствием для международного туризма» — Глупо побывать в Алматы и не увидеть Чарынский каньон. Когда к нему проложили хорошую дорогу, поток туристов вырос в разы. В последний день лета я свозил туда друзей из Караганды. Впечатления у них остались восторженные. Но на бочку меда всегда найдется обязательная ложка дегтя. Наверху, где расположилась стоянка для туристических автобусов и частного транспорта, есть цивилизованный платный туалет. 100 тенге, чтобы облегчить организм, – нормально. Бесплатный – в тупике каньона. Стандартная “деревяшка” с дыркой в полу и умопомрачительной вонью. Какая-то англоязычная дама, выйдя оттуда, грязно выругалась. Сплюнула. И сразу же закурила. Никакашная, на мой взгляд, дезинфекция…

KURSIV . KZ . «Когда Казахстан перестанет покупать «ножки Буша»» — Министерство сельского хозяйства обещает обеспечить импортозамещение по мясу птицы к 2021 году, птицеводы отодвигают достижение этой цели до 2023 года и настаивают на дополнительной господдержке. На данный момент производство мяса птицы только наполовину покрывает внутреннюю потребность.

365 INFO . KZ . «Плавающий курс тенге «топит» меры социальной поддержки населения» — «Плавающий» курс тенге показывает удручающие результаты, считает экономист Рахим ОШАКБАЕВ. За 4 года отечественная валюта обесценилась в два раза, что автоматически влечет рост цен. По мнению эксперта, денежно-кредитную политику пора пересмотреть. Помимо этого, много вопросов вызывают деятельность ЕНПФ и чрезмерная закредитованность населения.

«Наследие Храпунова: в Алматы незаконно снесли детсад для слепых детей» — Детский садик был снесен в 2000 году — после ряда махинацией с земельным участком, на котором он находился. Судебные процессы за эту землю идут до сих пор. Тем временем на участке строятся жилые высотки — впритык друг к другу.

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