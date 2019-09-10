Доллар подешевел в обменниках Нур-Султана, Алматы и Шымкента

Алматы. 10 сентября. КазТАГ – Курс доллара США во вторник относительно данных за понедельник понизился в пунктах обмена валют Нур-Султана, Алматы и Шымкента, сообщает Kurs.kz.

В Нур-Султане средняя цена покупки $1 в обменных пунктах составляет Т386,1, а продажи – Т387,4.

В Алматы $1 в обменниках покупают в среднем по Т386, а продают по Т387,6.

В Шымкенте средняя цена покупки $1 в пунктах обмена валют составляет Т386,5, а продажи – Т387,5.

Официальный курс доллара США, установленный Национальным банком Казахстана на вторник, составляет Т386,51.