Алматы. 10 сентября. КазТАГ — Сборная Казахстана проиграла России в матче отбора на Евро-2020, сообщает Vesti.kz.

«Сборная Казахстана по футболу уступила России в гостевом матче отборочного цикла Евро-2020. Игра шестого тура группы I проходила в Калининграде и завершилась со счетом 0:1», — говорится в сообщении во вторник.

Отмечается, что главным сюрпризом в стартовом составе сборной Казахстана стало отсутствие хавбека Бауыржана Исламхана, который в итоге выйдет на поле лишь на 61-й минуте. Вместо него с капитанской повязкой команду вывел защитник Дмитрий Шомко.

«В первом тайме, несмотря на территориальное преимущество, сборная России не создала по-настоящему опасных моментов у ворот Дмитрия Непогодова. На перерыв команды ушли при равном количестве ударов в створ ворот. Во втором тайме Россия пыталась вырвать победу, сделав уже три замены к 63-й минуте. Сборная Казахстана же делала ставку на контратаки и периодически успешно убегала вперед, но по-настоящему потревожить вратаря Гильерме не смогла. Исход матча решился в концовке. Победу России принес натурализованный бразильский защитник Марио Фернандес, который отличился на 89-й минуте после подачи от хавбека «Монако» Александра Головина со штрафного», — следует из сообщения.

Также сообщается, что в параллельных матчах группы I Бельгия в гостях разгромила Шотландию – 4:0, а Кипр на выезде с точно таким же счетом победил Сан-Марино.

«С 18 очками первой идет Бельгия, а второе место с 12 баллами занимает Россия. На третьем месте с 7 очками располагается Казахстан, опережающий Кипр по разнице мячей. У идущей пятой Шотландии 6 очков, а Сан-Марино проиграл все матчи с общим счетом 0:28», — говорится в сообщении.

Следующие матчи Казахстан проведет дома: 10 октября команда Михала Билека примет Кипр, а 13-го – Бельгию. Завершит же цикл сборная гостевыми матчами против Сан-Марино и Шотландии в ноябре.