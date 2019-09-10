Финансовые нарушения на Т154 млрд выявил с начала года госаудит в Казахстане

Нур-Султан. 10 сентября. КазТАГ – Мадина Алимханова. Финансовые нарушения на Т154 млрд выявил с начала года государственный аудит в Казахстане, сообщил первый заместитель премьер-министра РК – министр финансов РК Алихан Смаилов.

«По государственному аудиту – расходование бюджетных средств находится на постоянном контроле. По итогам аудиторских мероприятий за отчетный период выявлены финансовые нарушения на общую сумму Т154 млрд, из них Т140 млрд восстановлено в ходе аудита. В результате проведенного камерального контроля предупреждены нарушения по государственным закупкам на общую сумму Т465 млрд», — сообщил Смаилов на заседании правительства во вторник.

Кроме того, он отметил неосвоение бюджетных средств на десятки миллиардов тенге.

«Расходы государственного бюджета исполнены на 98,2%, республиканский бюджет – на 98,9%, местный бюджет – на 98%. Расходы республиканского бюджета составили Т7 трлн 725 млрд, не исполнено Т89 млрд. Из них экономия бюджетных средств составляет Т15 млрд. Не освоено Т74 млрд. Расходы местного бюджета составили Т3 трлн, не исполнено Т74 млрд, в отчетном периоде регионам выделено целевых трансфертов на сумму Т924 млрд, не исполено Т34 млрд, из них Т4 млрд – это экономия бюджетных средств. Средств не освоено Т30 млрд. Основные причины – непредоставление документов, подтверждающих обоснованность оплаты, отставание работ от утвержденного графика», — отметил Смаилов.