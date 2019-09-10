В Казахстане банки второго уровня за год снизили ставки по кредитам – Досаев

Нур-Султан. 10 сентября. КазТАГ – Владимир Радионов. В Казахстане банки второго уровня (БВУ) за год снизили ставки по кредитам, сообщил председатель Национального банка (НБ) РК Ерболат Досаев.

«Ставки по тенговым кредитам продолжают снижаться, составив 12% в июле текущего года по сравнению с 12,4% в июле прошлого года. Ставка по краткосрочным кредитам снизилась с 12,1% до 11,8%, по долгосрочным – с 13,2% до 11,8%», — сказал Досаев на заседании правительства РК во вторник.

Вместе с этим БВУ увеличили кредитную активность. Так, за апрель-июль кредитный портфель увеличился на 4,7% (Т588,4 млрд). Долгосрочные кредиты составили Т11,2 трлн, краткосрочные – Т1,9 трлн.

Также наблюдается рост доверия к банкам у населения.

«Вклады в банках по итогам июля составили Т17,6 трлн. В результате проводимых процессов оздоровления банков с апреля наблюдается их рост на 2,3% (Т404 млрд). Вклады в национальной валюте за 7 месяцев текущего года выросли на 1,9% с начала года, долларизация депозитов на конец июля составила 44,6%», — добавил Досаев.

По его словам, изменились и ставки по депозитам.

«Сегодня Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД) повышает предельные ставки по вкладам, в итоге максимальные ставки по тенговым вкладам физических лиц устанавливаются в пределах 9,8-14,7%, по валютным вкладам сохранены на уровне 1-2%», — уточнил глава Нацбанка.

Также Досаев сообщил, что золотовалютные резервы (ЗВР) НБ РК за август текущего года увеличились на 1,9% и составили на 1 сентября $28,2 млрд, активы Нацфонда – $59,6 млрд.