Нур-Султан. 10 сентября. КазТАГ – Погода без осадков сохранится во вторник лишь на западе Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«По-прежнему на большей части республики сохраняется неустойчивый характер погоды – местами ожидаются дожди, на юго-востоке в горных и предгорных районах сильные. Местами – гроза, усиление ветра, туман, возможен град. Лишь на западе сохраняется погода без осадков», — говорится в сообщении.

В Нур-Султане переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер северный, северо-западный 7-12 м/с. Температура днем +14+16, ночью +7+9.

В Алматы облачно с прояснением, временами дождь. Ветер западный 3-8, при грозе порывы 15 м/с. Температура ночью днем +16+18, +9+11.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура днем +22+24, ночью +8+10.

В Карагандинской области местами ожидается кратковременный дождь с грозой, ночью и утром местами ожидается туман, местами возможен град, местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +10+15, ночью +3+8 (на почве -1-3).

В Восточно-Казахстанской области ожидается дождь, местами с грозой, ночью и утром местами ожидаются туман, усиление ветра 15-20 м/с. Днем +15+20, ночью +3+8.

В Жамбылской области местами ожидаются кратковременный дождь с грозой, туман, возможен град, днем местами усиление ветра 15-20 м/с, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +17+22, ночью +8+13.

В Алматинской области днем ожидается дождь, в горах и предгорьях – сильный, местами с грозой, местами ожидается ветер 15-20 м/с, в отдельных районах сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +16+21, ночью +9+14.

В Туркестанской области ночью местами ожидаются дождь, ветер 15-20 м/с, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +20+25, ночью +5+10.

В Северо-Казахстанской области местами ожидается небольшой кратковременный дождь с грозой, ночью и утром местами ожидается туман. Днем +13+18, ночью +5+10.

В Костанайской области местами ожидается кратковременный дождь с грозой, ночью и утром местами ожидается туман. Днем +15+20, ночью +5+10.

В Павлодарской области днем ожидается дождь, местами с грозой, ночью местами – небольшой кратковременный дождь с грозой, ночью и утром местами ожидается туман. Днем +15+20, ночью +5+10.

В Акмолинской области местами ожидаются кратковременный дождь с грозой, туман, днем местами – усиление ветра 15-20 м/с, возможен град. Днем +13+18, ночью +4+9.

В Атырауской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +23+28, ночью +8+13.

В Кызылординской области ночью местами ожидается небольшой кратковременный дождь с грозой, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +20+25, ночью +7+12.

В Актюбинской области на юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +18+23, ночью +5+10.

В Западно-Казахстанской области на юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +20+25, ночью +5+10.

В Мангистауской области днем +24+29, ночью +10+15.

«В ближайшие сутки на отдельных горных реках юго-востока республики возможно увеличение водности в связи с прогнозом дождей, на реках юга и востока республики ожидается колебание водности. В гидрологическом режиме рек равнинной территории изменений не ожидается», — добавили синоптики.