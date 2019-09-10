США начали расследование рекламной деятельности Google

Алматы. 10 сентября. КазТАГ — В 48 штатах США начато расследование рекламной деятельности Google, сообщает Reuters.

«Генеральные прокуроры из 48 штатов США, округа Колумбия и Пуэрто-Рико официально начали антимонопольное расследование в отношении Google, в связи с усиливающимся контролем над технологическими гигантами со стороны правительства США. Генеральный прокурор Техаса Кен Пакстон, который возглавляет расследование, заявил, основное внимание будет сосредоточено на «всеобъемлющем контроле Google над рынками онлайн-рекламы и поисковым трафиком, который мог привести к антиконкурентному поведению, которое вредит потребителям», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что рамки расследования могут быть расширены.

«Калифорния и Алабама отказались участвовать в расследовании. Остальные штаты попросили Google предоставить документы о своей рекламной деятельности, сказал Пакстон. Несколько генеральных прокуроров назвали расследование «предварительным» и заявили, что ожидают, что в него могут быть включены и другие вопросы, включая конфиденциальность данных. В частности, Google обвиняется в том, что его веб-поиск выдает потребителям информацию о продукции в ущерб конкурентам», — отмечается в публикации.

Как сообщается, на федеральном уровне министерство юстиции и Федеральная торговая комиссия также проверяют Facebook, Google, Apple и Amazon на возможные нарушения антимонопольного законодательства.

«Amazon – крупнейший в мире онлайн-ритейлер обвиняется в использовании нечестной тактики со сторонними продавцами, которые должны платить за рекламу на Amazon, чтобы конкурировать с его собственными рекламными предложениями. Apple подверглась критике со стороны разработчиков приложений за то, что только приложения для iPhone были доступны в официальном App Store. Музыкальное приложение Spotify утверждает, что политика App Store затрудняет конкуренцию за платных подписчиков с Apple Music», — говорится в сообщении.