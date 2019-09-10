Нур-Султан. 10 сентября. КазТАГ — В Казахстане более 10 осужденных приговорены к химической кастрации, комитета уголовно-исполнительной системы (КУИС) министерства внутренних дел (МВД) РК.

«Применение принудительных мер медицинского характера в виде химической кастрации проводится на основании решения суда по результатам судебно-психиатрической экспертизы. (…) На сегодняшний день с приговором суда о назначении принудительной меры медицинского характера в виде химической кастрации в учреждения уголовно-исполнительной системы с 1 января 2018 года прибыло 11 осужденных», — говорится в сообщении, распространенном во вторник.

В КУИС отметили, что все эти осужденные рассмотрены врачебно-консультативной комиссией.

«В настоящее время процедура проводится двум осужденным (в учреждениях Павлодарской и Акмолинской областей)», — проинформировали в комитете.

В ведомстве напомнили, что в соответствии с УК РК химическая кастрация применяется в отношении лиц старше 18 лет, совершивших уголовное преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Напомним, с 1 января 2018 года в Казахстане вступил закон о принудительной химической кастрации педофилов. Эксперты заявляют, что инъекция в отличие от хирургической кастрации более гуманна. Вводить инъекцию осужденным специалисты намерены перед выходом на свободу, за полгода до срока окончания заключения педофила будут направлять на судебно-психиатрическую экспертизу. Применяться химическая кастрация будет только в том случае, если будет подтвержден диагноз «педофилия». К принудительной химкастрации в Казахстане на сегодня приговорены двое заключенных – в Восточно-Казахстанской и Кызылординской областях.

После освобождения каждый заключенный, приговоренный к кастрации, будет обязан как минимум 3 раза в месяц получать инъекцию в ближайшем медучреждении.