Проект общенационального плана по реализации послания Токаева приняло правительство

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Нур-Султан. 10 сентября. КазТАГ — Проект общенационального плана по реализации послания президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева приняло правительство РК, сообщает пресс-служба премьер-министра.

«На селекторном заседании правительства РК под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина принят проект общенационального плана мероприятий по реализации послания президента «Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана», — говорится в сообщении во вторник.

Как уточняется, документ состоит из 81 пункта, в том числе по направлениям: современное эффективное государство – 11 пунктов, обеспечение прав и безопасность граждан – 15 пунктов, развитая и инклюзивная экономика – 27 пунктов, новый этап социальной модернизации – 18 пунктов, сильные регионы – сильная страна – 10 пунктов.

«Сразу после утверждения президентом этого документа все госорганы и акиматы должны незамедлительно приступить к решению поставленных задач. Мы должны обеспечить слаженную работу по эффективному решению поставленных задач», — сказал Мамин.

Отмечается, что принятый правительством проект общенационального плана мероприятий по реализации послания главы государства будет представлен на утверждение Токаеву.

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Напомним, 2 сентября президент РК Касым-Жомарт Токаев на совместном заседании палат парламента выступил с посланием к народу Казахстана.

3 сентября на заседании правительства премьер-министр РК Аскар Мамин сообщил, что проект общенационального плана действий по исполнению послания президента РК должен быть готов 7 сентября.

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