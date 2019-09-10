В Казахстане до конца года особых скачков цен на рынке недвижимости не будет

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Алматы. 10 сентября. КазТАГ – Валентина Владимирская. В Казахстане до конца 2019 года особых скачков цен на рынке недвижимости не будет, заявила президент Объединенной ассоциации риелторов Казахстана (ОАРК) Лариса Степаненко.

«Хочу успокоить наших покупателей – до конца года особых скачков цен (на рынке недвижимости – КазТАГ) не будет. Равно, как и продавцам, хочу сказать – чего ждать, если вам сегодня нужно решить задачу, которую вы ставите в связи с продажей недвижимости? – Решайте ее», — сказала Степаненко, отвечая на вопрос корреспондента МИА «КазТАГ».

По ее словам, сейчас после лета рынок вошел в сезон активных продаж, идут сделки.

«Недвижимость – основной актив населения и поэтому вопрос о том, что будет с ценами на нее – насущный. Операции с недвижимостью, как правило, решают глобальные вопросы семьи», — констатирует глава ОАРК.

Цены, которые покупатель видит на порталах «Крыша», OLX – это, по мнению эксперта, выставочные цены.

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«Мы, как практики, можем сказать, что цены сделок гораздо ниже. То есть это продавцы, пробующие «на зуб» рынок недвижимости. «Вдруг повезет и продам задорого», — думают они, но так и остаются мечтателями», — поясняет эксперт.

Те, кто продают реально, договариваются с покупателями, сделки происходят, заверяет глава ОАРК.

«Колебания курса доллара значительно влияют на цены. Поэтому все, что происходит на порталах недвижимости с ценами, – просто корректировка (цен в тенге – КазТАГ), а не рост цен. Цена как была, так и есть. У нас ничего не изменилось на рынке», — поясняет риэлтор.

Также она пояснила ситуацию на рынке аренды.

«На рынке недвижимости пока стойкое увеличение тарифов арендных. Я думаю, что оно продлится где-то до ноября месяца. Обычно подъем идет в середине июля и в середине октября идет спад. Прошлый год нам дал стойкие цены. Арендные ставки начали снижаться где-то к декабрю. В этом году, думаю, к ноябрю будет снижение цен арендных ставок, потому как уже успокоится рынок аренды», — заключает Степаненко.

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