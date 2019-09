Компании, представляющие Сингапур и Казахстан, подписали соглашение, которое предполагает налаживание между ними тесного сотрудничества по вопросам интеллектуальной собственности

Издание World Intellectual Property Review опубликовало статью Рори О’Нила под названием «Singapore and Kazakhstan sign new IP deal» — «Сингапур и Казахстан подписали новое соглашение об интеллектуальной собственности».

В ней говорится так: «Компании, представляющие Сингапур и Казахстан, подписали соглашение, которое предполагает налаживание между ними тесного сотрудничества по вопросам интеллектуальной собственности.

Как это сказано в выпущенном по этому случаю пресс-релизе, ведомство интеллектуальной собственности Сингапура (Intellectual Property Office of Singapore — IPOS) заявило о том, что оно станет сотрудничать с министерством финансов Казахстана и комитетом Международного финансового центра Астана по регулированию финансовых услуг (Astana Financial Services Authority — AFSA). Имеется в виду сотрудничество в разработке «комплексной экосистемы интеллектуальной собственности в контексте деятельности Международного финансового центра Астана (Astana International Financial Centre — AIFC)».

Дарен Тан, исполнительный директор IPOS, сообщил о том, что «по мере роста экономических связей между нашими странами и регионами мы выявляем наличие коллективной заинтересованности в использовании интеллектуальной собственности и инноваций в целях обеспечения экономического роста на основе производства продукции с высокой добавленной стоимостью».

«Наши партнерские связи с комитетом Международного финансового центра Астана по регулированию финансовых услуг и министерством юстиции Казахстана свидетельствуют о растущем значении Сингапура в качестве глобального центра по обслуживанию потоков инноваций и по оказанию поддержки развитию инновационных предприятий за счет стратегического использования их нематериальных активов и интеллектуальной собственности», — добавил Тан.

В соответствии с условиями меморандума о взаимопонимании, «IPOS предоставит в распоряжение AIFC свои связанные с интеллектуальной собственностью глубокие знания и услуги в качестве партнера и советника в создании Международным финансовым центром Астана своей интеллектуальной собственности и инновационной экосистемы», — говорится в пресс-релизе.

Ведомство интеллектуальной собственности Сингапура еще заявило о том, что оно также рассчитывает предоставлять связанные с менеджментом ИС консультационные услуги и программы обучения в рамках указанного соглашения.

За последнее десятилетие товарооборот между Казахстаном и Сингапуром троекратно увеличился. В настоящее время две страны участвуют в переговорах по соглашению о свободной торговле между Евразийским союзом и Сингапуром, которое включает в себя положения о правах интеллектуальной собственности.

Соглашению о сотрудничестве предшествовал двусторонний инвестиционный договор между двумя странами, заключенный в ноябре прошлого года.

Асылбек Давлетов, управляющий директор по вопросам финансовых технологий комитета МФЦА по регулированию финансовых услуг, сказал: «Соглашение о сотрудничестве представляет собой важную веху в стремлении AIFC разработать продвинутую экосистему ИС, и сделаться ведущим в Евразийском регионе игроком в сфере защиты интеллектуальной собственности, что побудит региональные компании к использованию AIFC в качестве базы для запуска своих инновационных продуктов и услуг».

