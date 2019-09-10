Издание World Intellectual Property Review опубликовало статью Рори О’Нила под названием «Singapore and Kazakhstan sign new IP deal» — «Сингапур и Казахстан подписали новое соглашение об интеллектуальной собственности».
В ней говорится так: «Компании, представляющие Сингапур и Казахстан, подписали соглашение, которое предполагает налаживание между ними тесного сотрудничества по вопросам интеллектуальной собственности.
Как это сказано в выпущенном по этому случаю пресс-релизе, ведомство интеллектуальной собственности Сингапура (Intellectual Property Office of Singapore — IPOS) заявило о том, что оно станет сотрудничать с министерством финансов Казахстана и комитетом Международного финансового центра Астана по регулированию финансовых услуг (Astana Financial Services Authority — AFSA). Имеется в виду сотрудничество в разработке «комплексной экосистемы интеллектуальной собственности в контексте деятельности Международного финансового центра Астана (Astana International Financial Centre — AIFC)».
Дарен Тан, исполнительный директор IPOS, сообщил о том, что «по мере роста экономических связей между нашими странами и регионами мы выявляем наличие коллективной заинтересованности в использовании интеллектуальной собственности и инноваций в целях обеспечения экономического роста на основе производства продукции с высокой добавленной стоимостью».
«Наши партнерские связи с комитетом Международного финансового центра Астана по регулированию финансовых услуг и министерством юстиции Казахстана свидетельствуют о растущем значении Сингапура в качестве глобального центра по обслуживанию потоков инноваций и по оказанию поддержки развитию инновационных предприятий за счет стратегического использования их нематериальных активов и интеллектуальной собственности», — добавил Тан.
В соответствии с условиями меморандума о взаимопонимании, «IPOS предоставит в распоряжение AIFC свои связанные с интеллектуальной собственностью глубокие знания и услуги в качестве партнера и советника в создании Международным финансовым центром Астана своей интеллектуальной собственности и инновационной экосистемы», — говорится в пресс-релизе.
Ведомство интеллектуальной собственности Сингапура еще заявило о том, что оно также рассчитывает предоставлять связанные с менеджментом ИС консультационные услуги и программы обучения в рамках указанного соглашения.
За последнее десятилетие товарооборот между Казахстаном и Сингапуром троекратно увеличился. В настоящее время две страны участвуют в переговорах по соглашению о свободной торговле между Евразийским союзом и Сингапуром, которое включает в себя положения о правах интеллектуальной собственности.
Соглашению о сотрудничестве предшествовал двусторонний инвестиционный договор между двумя странами, заключенный в ноябре прошлого года.
Асылбек Давлетов, управляющий директор по вопросам финансовых технологий комитета МФЦА по регулированию финансовых услуг, сказал: «Соглашение о сотрудничестве представляет собой важную веху в стремлении AIFC разработать продвинутую экосистему ИС, и сделаться ведущим в Евразийском регионе игроком в сфере защиты интеллектуальной собственности, что побудит региональные компании к использованию AIFC в качестве базы для запуска своих инновационных продуктов и услуг».
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