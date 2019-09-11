Нур-Султан. 11 сентября. КазТАГ – Чиновники сфер обороны и образования подозреваются во взятках в Туркестанской области, сообщает антикоррупционная служба.

«Изобличен начальник группы Отырарского района Департамента по делам обороны области, подозреваемый в получении взятки в сумме Т80 тыс. от гражданина за отсрочку от службы в Вооруженных силах РК. В получении взятки в сумме Т250 тыс. за продление трудового договора подозревается директор колледжа №15 Жетисайского района. Аналогично, за получение взятки в суммеТ 150 тыс. за трудоустройство гражданина в качестве технического персонала (уборщицы) начато следствие в отношении директора средней школы №34 имени Бірлік Махтааральского района», — говорится в распространенном в среду сообщении.

Отмечается, что все расследования начаты в один день.