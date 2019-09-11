Почти 80 иностранных студентов медуниверситета Семея получили дипломы с ошибками

Усть-Каменогорск. 11 сентября. КазТАГ – Почти 80 иностранных студентов Медицинского университета Семея получили дипломы с ошибками, заявил депутат областного маслихата Олег Чернышов.

«Во время проверки выяснилось, что в медуниверситете, заполняя дипломы 79 выпускников-иностранцев, внесли данные на английском языке согласно паспорту иностранного гражданина, а на русском и казахском языках заполняли на основании журнала выдачи дипломов и реестра групп за подписью самих студентов. Этого для вуза оказалось достаточно, что нас шокировало. Имена и фамилии студентов на русском и государственном языках не соответствовали переводу на английском, потому что заносились фактически на слух. Ошибки допущены именно учебным заведением», — сказал Чернышов в среду.

Пострадавшие студенты обратились с жалобой к акиму Восточно-Казахстанской области Даниалу Ахметову.

«Вы что заполняли все на слух? Ведь есть документ, который строго регламентирует вопросы заполнения. До вас ни один из ректоров такой ошибки не делал!» — возмутился Ахметов, обратившись к ректору вуза Ерсину Жунусову.

Жунусов заявил, что провел по данному факту служебное расследование, в ходе которого выяснилось, что иностранные студенты с жалобами не обращались.

«Мы всем сообщили, что можем переписать дипломы. Для этого выпускникам необходимо написать заявление и предоставить оригинал выданного документа», — заявил ректор медуниверситета.

С этим не согласился Чернышов.

«Не все так просто. Даже если сейчас вуз исправит свои ошибки, время упущено, как и упущены сроки утверждения диплома за границей. В Индии теперь этот документ не подтвердят», — сказал депутат.

По его мнению, проблему надо решать на международном уровне – на уровне посольств Индии и Казахстана.

«79 человек теперь вынуждены доказывать и подтверждать, что получили образование в Казахстане? Люди нам доверились, выбрали нашу страну для получения образования, заплатили за него, а вы неправильно им заполнили документы? Это нанесение ущерба имиджу Казахстана!» — возмутился Ахметов.

В итоге было принято решение объявить ректору Медицинского университета Семея выговор.