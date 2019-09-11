До 150 таблеток в день выписывают в РК здоровым пациентам «для нормального качества жизни»

Алматы. 11 сентября. КазТАГ — Мадина Алимханова. До 150 таблеток в день выписывают в Казахстане относительно здоровым пациентам «для нормального качества жизни», сообщила президент РОО «Национальная Лига потребителей» Светлана Романовская.

«Недавно приезжали из Москвы врачи, которые обучали здесь людей, которые занимаются питанием. Они говорили о добавках и тому подобном. Меня попросили прийти, чтобы мне поставили диагноз и назначили лечение. Я пошла. Знаете, сколько мне выписали лекарственных препаратов и БАДов? 75 два раза в день – это 150 в день, если я хочу нормальное качество жизни. Я же не умираю, я же еще очень даже живенькая. Это что вообще такое? Они помешаны уже на том, чтобы толкать и зарабатывать на том, чтобы мы покупали и покупали лекарственные препараты», — сказала Романовская на пресс-конференции в среду.

При этом она отметила, что цены на лекарственные препараты в социальных аптеках Алматы оказались не самыми низкими.

«Сейчас во всем мире поднимается вопрос, что даже продовольственная корзина стоит дешевле, чем лекарственные препараты. По поводу цен мы будем сейчас обращаться в соответствующие госорганы. Если мы говорим, что это социальная аптека, это значит, что там должны быть самые дешевые цены для каких-то категорий граждан, но на самом деле этого нет», — отметила спикер.

По ее словам, в ходе исследования ситуации с аптеками, проведенного Национальной Лигой потребителей, выявилось, что в продаже были незарегистрированные лекарственные препараты.

«Мы аптеками занялись совсем недавно. Закупили ледокаин в разных сетях и из пяти три оказались незарегистрированными. Проверить, что там, насколько он качественный, нет возможности, потому что предприниматели здесь не зарегистрированы, этот товар приобретен в другой стране, документов на него никаких нет, непонятно, ледокаин там или какая-то подделка. Оказывается, во всех стеклянных упаковках содержится мышьяк, на это есть стандарт, что это проверено, что это безопасно», — добавила она.

При этом глава Лиги потребителей отметила, что министерству здравоохранения необходимо принимать меры для нормализации ситуации в этой сфере.

«Сейчас на аптеки жалуются больше, чем на продовольственные товары. По-моему, у нас сейчас аптек и частных клиник больше, чем магазинов. Значит, люди болеют. Значит, надо понимать вопрос по поводу того, что происходит в этой сфере, какие-то профилактические меры применять министерству здравоохранения», — сказала Романовская.