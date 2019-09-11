Атырау. 11 сентября. КазТАГ – Полиция начала расследование после ряда случаев младенческой смертности в Атырау, передает корреспондент агентства.

«По результатам служебного расследования и заключений соответствующих экспертов установлены факты, когда у врачей была возможность предотвратить наступление смерти новорожденного. Так, прокуратурой города Атырау по факту ненадлежащего выполнения профессиональных обязанностей работниками городской поликлиники №3 при оказании медицинских услуг роженице начато досудебное расследование по части 3 статьи 317 (Ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником) УК РК», — сообщил в среду старший помощник прокурора Атырауской области Канат Кабдолов.

Он уточнил, что дело находится в производстве департамента полиции (ДП) Атырауской области, а ход расследования – на особом контроле прокурора региона.

«Аналогичные факты установлены в деятельности городских поликлиник №4 и №5 при оказании медицинских услуг пяти роженицам. По данным фактам произведена регистрация в книгу учета информации прокуратуры города и для принятия процессуальных решений материалы направлены в управление полиции города», — добавил Кабдолов.