Индия не пожертвует своими связями с Россией постольку, поскольку они в фундаментальном плане отвечают ее национальным интересам

Премьер-министр Индии Нарендра Моди объявил, что его страна собирается выделить кредит в $1 миллиард на развитие российского Дальнего Востока

Газета Hindustan Times опубликовала статью индийского дипломата Мохана Кумара под названием «The PM’s recent meetings with Macron, Trump and Putin show Delhi’s diplomatic astuteness» — «Недавние встречи премьер-министра с Макроном, Трампом и Путиным свидетельствуют о дипломатической проницательности Дели».

В предисловии к ней говорится так: «В условиях, когда многополярный мировой порядок характеризуется фундаментальной нестабильностью, это служит хорошим предзнаменованием для Индии».

Далее уже в самой статье излагается следующее: «Отношения на основе стратегического партнерства, которые нас связывают с Францией, ничего нового из себя не представляют. Но Моди заслуживает большой похвалы за то, что он активизирует их, придавая им свежий импульс. Я до сих пор вспоминаю случай, который имел место тогда, когда я являлся послом Индии во Франции. В ходе месяца, предшествавшего победе Макрона на выборах, Моди хотел нанести визит в Париж с тем, чтобы познакомиться с новым лидером и установить с ним личный контакт. Моди посетил Париж в июне 2017 года и стал одним из первых иностранных лидеров, встретившихся с Макроном.

Теперь почти нет сомнений в том, что индо-французские связи не отягощены какими бы то ни было серьезными раздражителями, и последнее совместное заявление свидетельствует о том, что стороны выводят их на совершенно новый уровень, ведя переговоры о дорожной карте кибербезопасности и цифровых технологиях, придерживаясь общего стратегическго видения по вопросам сотрудничества в регионе Индийского океана (читай: в Индо-Тихоокеанском регионе), а также в таких сферах, как квантовые вычисления и искусственный интеллект.

Франция твердо и последовательно поддерживает Индию, что нашло соответствующее подтверждение недавно, когда мы приняли меры в Кашмире. Похвально то, что Моди вложил немало времени и энергии в укрепление столь важных для Индии связей.

Выражение о том, что наши отношения с США имеют важное значение, уже сделалось банальным. Внешней политике Индии предстоит подвергнуться серьезному испытанию постольку, поскольку ей необходимо поддерживать прекрасные связи с США, оставляя при этом достаточно стратегического пространства для взаимодействия с другими такими игроками, как Россия и Китай.

Такой вывод подводит нас к теме «проверенной временем дружбы» Индии с Россией. Моди и Путин встретились недавно во Владивостоке. Чрезвычайно символичным представляется то, что премьер-министр принял участие в Восточном экономическом форуме. Это такое меоприятие, которому Путин уделяет большое внимание, и значение факта присутствия премьер-министра на нем в качестве главного гостя и сделанного им заявления о выделении кредита в размере $1 миллиарда на развитие российского Дальнего Востока, в любом случае трудно переоценить.

Индия заняла принципиальную позицию в том, что касается ее взаимоотношений с Россией. Она не пожертвует своими связями с этой страной, которые в фундаментальном плане отвечают ее национальным интересам.

В своем недавнем выступлении министр иностранных дел С. Джайшанкар заявил: «Я стану делать то, что считаю правильным с точки зрения интересов национальной безопасности Индии, и наша национальная безопасность требует от нас поддержания отношений со многими странами и многими державами». Он сказал это в Брюсселе, отвечая на вопрос о приобретении Индией ракет С-400 у России. В данном случае стратегическая позиция Индии была как нельзя более четко сформулирована».

Вышеизложенную информацию можно дополнить такими сведениями. Премьер-министр Нарендра Моди, выступая в прошлый четверг, 5 сентября, на пленарном заседании Пятого восточного экономического форума, заявил, что индийско-российская дружба не исчерпывается связями на уровне правительств в столицах и что она также подразумевает отношения между людьми и деловыми кругами двух стран.

Он также указал на то, что Индия связана с российским Дальним Востоком давними историческими узами и что его страна первой открыла свое консульство во Владивостоке. Вслед за этим индийский премьер-министр сделал такое важное объявление: «На развитие Дальнего Востока Индия выделит кредит на сумму в $1 миллиард. Правительство Индии активно занималось налаживанием взаимодействия с Восточной Азией в рамках политики «Действуй на Востоке». Я твердо убежден, что сегодняшнее заявление откроет новое измерение в экономической дипломатии двух стран».

