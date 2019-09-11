Доля собственности приватизируемых объектов должна передаваться их коллективам

Нур-Султан. 11 сентября. КазТАГ – Владимир Радионов. Доля собственности приватизируемых объектов должна передаваться трудовым коллективам, считает депутат мажилиса Азат Перуашев.

«(Мы просим правительство – КазТАГ) изучить возможность внесения изменений в порядок приватизации, предусмотрев интересы трудовых коллективов объектов, приватизируемых через доверительное управление», — говорится в депутатском запросе Перуашева на имя премьер-министра Аскара Мамина в среду.

Поводом для запроса, по его словам, стали многочисленные факты, когда рыночная приватизация (то есть продажа объектов инвесторам за реальные деньги) подменяется банальным переделом собственности в интересах узкого круга лиц.

«Самым популярным становится передача объекта в доверительное управление с последующим выкупом, когда новые хозяева расплачиваются с государством из средств самого государства. В частности, этот формат получил широкое применение по отношению к объектам здравоохранения, где приватизация порой напоминает щедрые подарки за государственный, а с введением финансирования медучреждений из средств Фонда медстрахования – так еще и за народный счет», — заявил депутат.

В качестве примера такой приватизации он привел продажу детской стоматологической поликлиники в Алматы.

«Как сообщалось в прессе, объект был реализован в рассрочку. При этом клиника получает бюджетное финансирование более Т260 млн в год. На момент приватизации на счету клиники имелось около Т170 млн. А в качестве гарантийного и первоначального взносов победитель тендера уплатил Т92 млн – вдвое меньше, чем сам объект имел на счетах. Понятно ведь, что и оставшиеся платежи будут производиться из бюджета клиники, а не за счет так называемого «инвестора». По сути, государство подарило клинику, да еще и заплатило новому владельцу вдвое больше, чем он внес государству. Но, несмотря на возмущение общественности города, судом продажа была признана соответствующей правилам приватизации. Но тогда что-то не так с самими правилами», — заключил парламентарий.

К слову, владельцем клиники стал родной брат руководителя департамента охраны общественного здоровья Алматы, ранее никакого отношения к медицине не имевший, что, по мнению депутата лишний раз свидетельствует о коррупциогенной ситуации в этой сфере.

Между тем мажилисмен призвал правительство следовать форме приватизации, предложенной американским экономистом Артуром Лаффером.

«Если инвестор выкупает объект за живые деньги – он становится полноправным владельцем нового бизнеса. Но в тех случаях, когда объект передается на льготных условиях – то от 25% до 49% доли собственности передается трудовому коллективу, непосредственно создающему добавленную стоимость на этом объекте», — уточнил депутат.

При этом, он обратил внимание, что стратегической задачей рыночной экономики является увеличение благосостояния всех граждан.

«Потому и задачей приватизации должно быть не появление десятка-другого новых олигархов, а вовлечение массы граждан в рыночные процессы, во владение созданной их трудом собственности и получение справедливой части доходов от ее управления. Тем более, если речь идет о профессионалах, многие годы работающих на этих же объектах, вложивших в них свой труд и знания», — резюмировал Перуашев.

Помимо изменения правил приватизации, депутат попросил премьер-министра рассмотреть ситуацию с приватизацией детской стоматологической клиники Алматы – не только на предмет законности, но и на соответствие требованиям этики государственной службы.